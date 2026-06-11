DOS JUGADORES DE SIERRA GRANDE PARTICIPARÁN DEL TORNEO DE SELECCIONES RIONEGRINAS DE VÓLEY

Sierra Grande | Dos jugadores de la categoría Sub 18 masculina de la Escuela Municipal de Vóley de Sierra Grande participaron recientemente de una concentración destinada a conformar la Selección Zona Atlántica Sub 18.

Se trata de Alejo Jara y Ema Keller, quienes fueron seleccionados para formar parte del equipo que competirá en el Torneo de Selecciones Rionegrinas, previsto para el próximo fin de semana en la localidad de Luis Beltrán.

La información fue confirmada por Soraya Amed, entrenadora de la Escuela Municipal de Vóley, quien además indicó que integrará el cuerpo técnico de la Selección Zona Atlántica durante el certamen.

Según explicó, ambos jugadores cuentan con una trayectoria de varios años dentro de la disciplina y han sumado experiencia participando en equipos de categorías mayores. Ahora tendrán la oportunidad de representar a la región en una competencia federativa correspondiente a su categoría.

Desde la Escuela Municipal de Vóley destacaron la convocatoria de los deportistas y su participación en este proceso de selección provincial.

Fuente: En este día | Radio Libre