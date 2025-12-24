DORADAS BUS CONFIRMA NUEVOS HORARIOS Y TARIFAS PARA LA TEMPORADA DESDE EL 25 DE DICIEMBRE

Sierra Grande | A partir del 25 de diciembre, el servicio de transporte público que conecta la localidad de Sierra Grande con el balneario de Playas Doradas implementará un nuevo esquema de horarios para dar respuesta a la demanda de la temporada estival. Según se informó, el valor del pasaje ha sido fijado en 3300 pesos, en tanto podría sufrir modificaciones.

Para la jornada del 25 de diciembre, la empresa Doradas Bus comunicó que el servicio comenzará a operar a partir de las 14:00 horas desde Sierra Grande, regularizando la frecuencia durante el resto del día para facilitar el traslado de los vecinos y turistas tras las celebraciones de Nochebuena.

Cronograma de frecuencias diarias

Una vez puesto en marcha el nuevo esquema, los horarios de salida y regreso quedarán establecidos de la siguiente manera para los días de semana:

Salidas desde Sierra Grande: 07:00, 14:00, 19:00 y 22:00 horas.

Regresos desde Playas Doradas: 08:00, 15:00, 20:00 y 23:00 horas.

Horarios para los días domingos

Con el objetivo de cubrir la afluencia de visitantes durante el fin de semana, los días domingo se mantendrá un cronograma con un ligero ajuste en la primera salida de la mañana:

Salidas desde Sierra Grande: 10:00, 14:00, 19:00 y 22:00 horas.

Regresos desde Playas Doradas: 11:00, 15:00, 20:00 y 23:00 horas.