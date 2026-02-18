DOCENTES INICIARON JORNADA DE PROTESTA EN INGENIERO JACOBACCI

Sierra Grande | El gremio docente Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER) inició este 18 de febrero una jornada de protesta en Ingeniero Jacobacci, en coincidencia con el comienzo del ciclo lectivo del período RIE (Régimen Invernal Extendido) en la provincia.

La movilización se desarrolló sobre la Ruta Nacional 23 y contó con la participación de representantes de distintas seccionales. Desde el lugar, el secretario general de la UNTER Seccional Sierra Grande, José Luis Burgos, explicó en declaraciones a Radio Libre que la medida fue resuelta por el Congreso del sindicato.

“Se trata de un paro de actividades determinado por el Congreso”, señaló Burgos, y precisó que la concentración en Ingeniero Jacobacci respondió a que allí “se concentra la mayoría de las escuelas del período RIE”.

El dirigente indicó que la jornada forma parte de un calendario de medidas aprobado por el Congreso realizado en San Antonio Oeste y ratificado posteriormente en Cipolletti, que incluye un paro para el 19 de febrero y una medida de fuerza para el 2 y 3 de marzo, coincidiendo con el inicio del período común según el calendario escolar provincial.

En relación con la posibilidad de que el paro previsto para marzo quede sin efecto, Burgos afirmó que el gremio solicita la convocatoria a una nueva paritaria. “El pliego indica que son 2 millones de pesos de salario inicial para el cargo testigo”, sostuvo, y agregó que el objetivo es “mejorar o alcanzar lo que se ha determinado en el pliego”.

Sobre la última propuesta oficial, detalló que el Gobierno ofreció dos bonos de 125 mil pesos a cobrar el 20 de febrero y el 20 de marzo, además de un incremento del 5,29% correspondiente al promedio del índice de precios de Viedma y el INDEC nacional para los meses de diciembre y enero, a liquidarse con los salarios de febrero. Según explicó, la oferta fue rechazada por el Congreso por considerarla insuficiente respecto de los reclamos presentados.

Burgos también hizo referencia al paro nacional convocado para el 19 de febrero por centrales sindicales, al que adhiere la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. En ese marco, señaló que la medida se vincula con el tratamiento de reformas laborales a nivel nacional.

En cuanto al estado de las escuelas, indicó que existen establecimientos que no se encuentran en condiciones edilicias adecuadas al inicio del ciclo lectivo. Asimismo, informó que el nivel de acatamiento al paro en Sierra Grande era bajo durante las primeras horas de la jornada, aunque sostuvo que los datos finales se conocerían al cierre del día.

Respecto a eventuales descuentos salariales, Burgos mencionó que el Gobierno provincial advirtió sobre la aplicación de mecanismos de control de asistencia y posibles descuentos por días no trabajados. “Siempre se solicita una nueva paritaria para tratar de mejorar o alcanzar lo que se ha determinado en el pliego”, reiteró.

El cronograma gremial contempla la continuidad del plan de lucha en los primeros días de marzo, en coincidencia con el inicio del período común en las escuelas de la provincia.

