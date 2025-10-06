DOCENTES DE UNTER OCUPARON PACÍFICAMENTE EL CONSEJO ESCOLAR DE SIERRA GRANDE EN EL MARCO DEL PARO PROVINCIAL

Sierra Grande | Durante la mañana de este lunes, en el marco de las 48 horas de paro provincial convocadas por la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER), un grupo de docentes encabezados por dirigentes provinciales y de la seccional local llevó adelante una ocupación pacífica del Consejo Escolar de Sierra Grande.

Participaron de la acción Gustavo Cifuentes, secretario adjunto de la conducción provincial; Juan Villarruel, secretario general de la seccional Sierra Grande; José Luis Burgos, secretario general electo; y Gustavo Ávila, próximo secretario adjunto, junto a otros docentes de la localidad.

El único intercambio de diálogo se produjo entre Gustavo Cifuentes y el titular del Consejo Escolar, Marcelo Sajina, en el momento en que los representantes gremiales informaron formalmente sobre la medida.

“Vamos a permanecer pacíficamente en el Consejo Escolar para manifestarnos en contra de la no propuesta salarial y por una serie de reivindicaciones que tienen que ver con la salud de nuestros compañeros y el avance de las auditorías médicas. Es una definición tomada colectivamente en el Congreso Provincial”, expresó Cifuentes.

Durante el diálogo, el dirigente docente aclaró que la medida no busca obstaculizar las tareas administrativas del organismo, sino visibilizar el reclamo de los trabajadores de la educación ante la falta de respuestas del Gobierno provincial.

La ocupación se desarrolló con normalidad y sin incidentes, en consonancia con las acciones que se replicaron en distintas localidades rionegrinas como parte del paro definido por el gremio.

Desde el Ministerio de Educación se recordó que los docentes que no adhieran a la medida podrán registrar su asistencia laboral de manera virtual para evitar descuentos salariales, mientras continúan las negociaciones paritarias a nivel provincial.

La UnTER mantiene su reclamo por una propuesta salarial acorde a la inflación y la actualización de condiciones laborales y de salud, en un contexto de tensión sostenida con el Ejecutivo rionegrino.