DÍA DEL TRABAJADOR CON UN MENSAJE CENTRADO EN EL EMPLEO Y EL DESARROLLO LOCAL

Sierra Grande | En el marco de la conmemoración del 1° de Mayo, Día Internacional del Trabajador, la intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández, compartió un mensaje en el que hizo referencia al contexto actual que atraviesa la comunidad y al escenario de crecimiento vinculado a los proyectos energéticos en la región.

La jefa comunal señaló que este 1° de Mayo representa una fecha “especial y diferente” para la ciudad, al considerar que después de años marcados por la pérdida de fuentes laborales, muchas familias tienen hoy la posibilidad de acceder al trabajo y proyectar un futuro.

Fernández recordó distintas etapas de la historia local, marcadas por crisis económicas y procesos de cierre de actividades productivas, y sostuvo que durante décadas el nombre de Sierra Grande estuvo asociado a situaciones de conflicto, pérdida de empleo y dificultades sociales.

En ese sentido, indicó que actualmente la ciudad vuelve a ocupar un lugar destacado en la agenda nacional, esta vez vinculada al desarrollo energético y a las iniciativas relacionadas con la exportación de gas y petróleo desde la Patagonia. También mencionó el posicionamiento estratégico de la provincia de Río Negro y del Golfo San Matías en el marco de los proyectos energéticos previstos para la región.

La intendenta expresó además que quienes atravesaron las distintas etapas históricas de la ciudad comprenden el significado del proceso actual y afirmó que se trabaja para consolidar las inversiones, fortalecer el empleo local y ampliar las oportunidades de crecimiento para la comunidad.

Finalmente, Fernández envió un saludo a los trabajadores y trabajadoras de la localidad con motivo de la fecha.

Fuente: En este día | Radio Libre