DÍA DE LA CARDIOLOGÍA EN ARGENTINA: PREVENCIÓN Y CONTROLES PARA REDUCIR EL RIESGO CARDIOVASCULAR

Sierra Grande | En el marco del Día de la Cardiología en Argentina, el médico cardiólogo Diego Comay se refirió a la importancia de la prevención y los controles periódicos para reducir la incidencia de enfermedades cardiovasculares, una de las principales causas de muerte en el país.

En diálogo con Radio Libre, el especialista explicó que la cardiología ha ampliado su enfoque en las últimas décadas. “Si nos remontamos 30 o 40 años atrás, la cardiología era corazón. Hoy es una especialidad transversal que se interrelaciona con otras áreas como la endocrinología, la nefrología y la neumonología”, señaló.

Comay indicó que la enfermedad cardiovascular no se limita al corazón, sino que involucra a todo el sistema circulatorio. “La estructura básica son los vasos. Cuando se dañan, se vuelven rígidos, pueden obstruirse o romperse, generando infartos en distintos órganos como el corazón, el cerebro o el intestino”, explicó.

En ese sentido, remarcó que factores como la presión arterial, el sedentarismo y el colesterol afectan directamente a los vasos sanguíneos. “Todo tiene que ver con todo. Estos factores dañan las arterias, que son fundamentales para el funcionamiento del sistema cardiovascular”, afirmó.

Respecto de la prevención, el cardiólogo enumeró una serie de medidas básicas: reducir el consumo de sal, mantener un peso adecuado, realizar actividad física regular y controlar parámetros como el colesterol y la glucosa. “Se recomiendan 150 minutos semanales de actividad física, lo que equivale a unos 30 minutos diarios a un ritmo moderado”, detalló.

También subrayó la importancia de los controles médicos periódicos. Según indicó, se sugiere una consulta anual hasta los 40 años, dos controles por año entre los 40 y los 60, y al menos tres controles anuales a partir de los 60 años.

El especialista hizo hincapié en el impacto del tabaquismo como factor de riesgo. “El solo hecho de fumar equivale a la suma de todos los otros factores de riesgo juntos”, advirtió, y agregó que el consumo de alcohol y sustancias incrementa significativamente el riesgo cardiovascular.

El Día de la Cardiología en Argentina se conmemora en relación con la creación de la Sociedad Argentina de Cardiología y tiene como objetivo promover la prevención y destacar el trabajo de los profesionales de la salud en el diagnóstico y tratamiento de estas patologías.

Fuente: En este día | Radio Libre