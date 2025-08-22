DETIENEN A UN HOMBRE POR EL ROBO DE CABLES AL VIDEOCABLE SIERRA GRANDE

Sierra Grande | El comisario Cristian Castillo, titular de la Comisaría 13 de Sierra Grande, informó que en la noche de ayer, cerca de las 21.50, se recibió un llamado de vecinos que advirtieron a dos personas cortando cables en la intersección de calles 2 y 17.

“Cuando llegó el personal policial, una de las personas logró darse a la fuga, pero la otra fue aprehendida en el lugar con aproximadamente 10 metros de cable de fibra óptica perteneciente a la empresa Videocable Sierra Grande”, explicó Castillo.

El detenido, un hombre de 39 años oriundo de la localidad, fue puesto a disposición del Ministerio Público Fiscal. La Fiscalía de San Antonio Oeste dispuso su detención y durante la jornada se llevará a cabo la audiencia de formulación de cargos por el delito de robo en grado de flagrancia.

El comisario destacó que el rápido aviso de los vecinos fue clave para dar con los responsables y que incluso se aportó material fílmico como prueba. “La cooperación de la comunidad es fundamental para esclarecer este tipo de hechos. En este caso, la alerta inmediata permitió detener a uno de los autores y avanzar en la investigación”, señaló.

Si bien en la zona se han registrado hechos aislados de sustracción de cables, Castillo remarcó que la modalidad se repite por el interés de algunos delincuentes en obtener cobre u otros materiales de los tendidos. En este caso, aclaró que la fibra óptica carece de valor de reventa, lo que no impidió que la acción sea encuadrada como robo.

Respecto al segundo sospechoso, la investigación continúa para lograr su identificación y posterior detención. “Se trata de una investigación preliminar que se complementa con testimonios y pruebas que se vayan sumando”, precisó el jefe policial.

Finalmente, el comisario Castillo reiteró el pedido a la comunidad de dar aviso inmediato ante cualquier situación sospechosa. “Cada llamado es importante para prevenir o esclarecer un hecho ilícito”, concluyó.

Fuente: Radio Libre | En este día