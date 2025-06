DESVALIJARON UNA VIVIENDA EN PLAYAS DORADAS

Playas Doradas | Un nuevo hecho de inseguridad sacudió a la villa balnearia el pasado viernes, cuando una vivienda ubicada en el loteo Nuevo Horizonte fue completamente saqueada. La propietaria, Ana, relató con indignación y tristeza cómo descubrió su casa violentada y vaciada en su totalidad: “Me destrozaron la puerta de entrada, todo estaba cerrado con rejas, pero entraron por el frente y no dejaron nada”.

Según Ana, el robo fue descubierto el viernes alrededor de las 18, aunque no se descarta que haya ocurrido en horas anteriores. Entre los elementos sustraídos figuran una heladera, cocina, bajo mesada, camas, placard, sillas, sofá, vajilla completa, utensilios de cocina, ropa, objetos de pesca y hasta los portalámparas. “Se tomaron el tiempo de arrancar maderas incrustadas, fue algo planificado”, detalló.

La víctima también expresó fuertes críticas hacia la intervención policial: “Los vecinos avisaron y la policía tardó dos horas en llegar. Después otra hora más esperando a criminalística. Yo llegué pasada la medianoche y tuve que llevar yo misma al policía a mi casa porque no tenían patrullero, lo habían pinchado y no tenían auxilio”. Ana también reclamó mayor presencia y equipamiento para las fuerzas: “Esto está creciendo, hay trabajo, hay movimiento, pero si no hay patrulleros ni personal, los delincuentes hacen lo que quieren”.

Por otra parte y en contrapunto, en el marco de una investigación por un hecho de hurto denunciado días atrás, personal de la subcomisaría local y del gabinete criminalística, el jueves, se llevó adelante un allanamiento en un complejo de departamentos cercano a la costa de la villa balnearia. Según informó el oficial principal Miguel Álvarez, la diligencia fue ordenada por el juez de garantías y resultó positiva.

Durante el operativo se recuperaron múltiples elementos robados: dos tubos de gas, dos valijas, una escalera, una heladera, dos camas, un tender de ropa y utensilios de cocina, entre otros objetos. Aunque no hubo detenidos, una persona fue imputada por encubrimiento. “Se trata de alguien que vive en el lugar y no tenía antecedentes. Fue identificado y se le iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes”, confirmó Álvarez. El oficial también explicó que, si bien la ocupación de viviendas ha aumentado fuera de temporada, los delitos persisten. “Hay gente de otras localidades alquilando casas y complejos enteros, lo que genera movimiento, pero aun así ocurren hechos delictivos”, advirtió. Este allanamiento se dio horas antes del robo denunciado por Ana. Por redacción de Pido la Palabra.