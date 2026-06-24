DESMIENTEN UN SUPUESTO ALLANAMIENTO A WERETILNECK EN EL MARCO DE LA CAUSA AFA

El Gobierno de Río Negro emitió este miércoles un comunicado oficial para desmentir la información que circuló durante la noche del martes, en la que se afirmaba que se había realizado un allanamiento al gobernador Alberto Weretilneck en el marco de la denominada causa AFA.

De acuerdo con la versión difundida en distintos espacios informativos y redes sociales, el procedimiento habría tenido lugar en Casa de Gobierno e incluso se mencionó el supuesto secuestro de una computadora perteneciente al mandatario provincial.

Sin embargo, la administración rionegrina rechazó esas afirmaciones y sostuvo que los hechos mencionados no ocurrieron.

«Ante el ataque mediático sufrido anoche por el Gobierno Provincial, en la figura del Gobernador Alberto Weretilneck, rechazamos de manera categórica las versiones falsas difundidas durante las últimas horas respecto de un supuesto allanamiento en Casa de Gobierno y el supuesto secuestro de una computadora», indicó el comunicado oficial difundido este 24 de junio.

Asimismo, el Ejecutivo provincial señaló que «la información puesta en circulación es absolutamente falsa» y precisó que «no existió ningún allanamiento en dependencias gubernamentales ni tampoco requerimiento judicial alguno vinculado con las afirmaciones que se intentaron instalar públicamente».

El pronunciamiento fue publicado por el Gobierno de Río Negro a través de sus canales oficiales luego de la difusión de la noticia que vinculaba al gobernador con medidas judiciales relacionadas con la causa AFA. Hasta el momento, desde la Justicia no se conocieron actuaciones públicas que respalden las versiones desmentidas por el Ejecutivo provincial.

Fuente: Gobierno de Rio Negro