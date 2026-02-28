DENUNCIAN SUSTRACCIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN EL TRIBUNAL DE CONTRALOR MUNICIPAL

Sierra Grande | Las integrantes del Tribunal de Contralor Municipal realizaron una denuncia ante la comisaría local por la desaparición de documentación de las oficinas del organismo. Así lo informó Mirta Lucena, miembro del cuerpo, en declaraciones a Radio Libre.

Según explicó, el faltante fue advertido de manera progresiva al momento de requerir material que se encontraba archivado en cajas rotuladas. “A principios de este año nos dimos cuenta, al necesitar esa documentación, que no la teníamos en la caja donde teníamos guardado todo eso y con rótulo de importante no estaba”, señaló.

Lucena indicó que tras una revisión interna no lograron ubicar el material y que, posteriormente, en una sesión realizada a mediados de febrero, detectaron la ausencia de otra caja con documentación. “Ahí dijimos, no, esto ya hay alguien que ha entrado una o varias veces, no lo sabemos, y faltaron esas documentaciones”, afirmó.

De acuerdo con lo detallado, la documentación sustraída corresponde a copias de ordenanzas, convenios y resoluciones de gestiones anteriores y de la actual. La integrante del Tribunal aclaró que los originales permanecen en las áreas correspondientes del Ejecutivo y del Concejo Deliberante. “Queremos decirle a los vecinos que se queden tranquilos, que es copia, no es que la documentación se ha perdido”, sostuvo.

Lucena explicó que el Tribunal solicita información al Ejecutivo, realiza copias para su análisis y luego devuelve la documentación original. Además, señaló que cada integrante cuenta con respaldo del material requerido.

La denuncia fue presentada por las tres integrantes del Tribunal de Contralor: Karen Llanqueleo, Mirta López y Mirta Lucena.

Respecto de las condiciones de ingreso al edificio, Lucena indicó que no se registraron puertas ni ventanas forzadas. No obstante, informó que se realizó el cambio de cerraduras y se solicitó la instalación de cámaras de seguridad orientadas al acceso del Tribunal.

La investigación quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar las circunstancias y eventuales responsabilidades vinculadas a la sustracción de la documentación.

Fuente: En este día | Radio Libre