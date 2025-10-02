DENUNCIAN HECHO DE VIOLENCIA ESCOLAR EN SIERRA GRANDE: UNA ALUMNA DE 12 AÑOS SUFRIÓ TRAUMATISMO EN UN HOMBRO

Sierra Grande | Paola Di Carlo, vecina de Sierra Grande, denunció públicamente la agresión que sufrió su hija, alumna de séptimo grado, en el marco de una clase de educación física en la escuela primaria N° 251. Según relató a Radio Libre, la niña recibió varios golpes en el hombro por parte de cuatro compañeros, lo que le provocó un traumatismo y la necesidad de mantener el brazo inmovilizado por al menos una semana.

La madre explicó que en un primer momento la menor ocultó lo ocurrido por temor a represalias, pero luego confesó que había sido agredida. “Me dijo que no habló porque si lo hacía después los nenes le iban a pegar. Yo lo tengo que tomar como que está amenazada”, expresó Di Carlo.

Tras la consulta médica, se confirmó el diagnóstico y se extendió un certificado que justifica la ausencia escolar. La familia también recibió cobertura del seguro escolar y el acompañamiento en la atención traumatológica.

Di Carlo cuestionó la falta de supervisión durante el incidente, dado que en la clase había dos docentes presentes. “Nadie tiene derecho a pegar, ni a tocar el cuerpo de otro. Lo más grave es que esto pasó frente a adultos y nadie lo vio”, señaló.

El hecho derivó en la radicación de una denuncia penal. A raíz de la situación, la escuela convocó a una reunión general de padres con el objetivo de abordar la problemática de la violencia y establecer compromisos de convivencia.

La madre manifestó su temor de enviar nuevamente a sus hijos a clases. “La semana pasada fue mi nene, ahora fue mi nena. Yo necesito estar tranquila de que mis hijos están seguros en la escuela”, sostuvo, y pidió sanciones para los responsables.

Más allá de la situación particular, Di Carlo advirtió sobre el impacto emocional en los estudiantes y reclamó medidas preventivas. “No se trata solo del golpe, sino de lo que pasa con el vínculo, con las relaciones. Que los chicos puedan estar tranquilos en la escuela y los padres también podamos estarlo en nuestras casas”, concluyó.

Escuetamente, la directora de la escuela, Erica Iglesias, indicó que «la escuela actúa como corresponde».

Fuente: En este día | Radio Libre