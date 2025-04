DENUNCIA DE ABUSO POLICIAL EN GENERAL ROCA: EL TESTIMONIO DE SERGIO NALLDI

Sierra Grande – General Roca | Sergio Nalldi, un joven de 24 años oriundo de Sierra Grande y residente en General Roca, denunció haber sido víctima de abuso policial durante la mañana del pasado domingo. Según su relato, mientras realizaba actividad física en el paseo del Canal Grande, fue interceptado por agentes de la Policía de Río Negro sin motivo aparente. La situación escaló rápidamente cuando, al solicitar explicaciones sobre la detención, los uniformados lo redujeron violentamente, lo golpearon y le aplicaron gas pimienta en el rostro.

De acuerdo con el testimonio de Nalldi, el episodio ocurrió alrededor de las 4 de la mañana, horario en el que acostumbraba a salir a correr como parte de su preparación física para ingresar al servicio militar voluntario. Cuando transitaba por calle Gadano y La Pampa, un patrullero lo interceptó y los agentes le exigieron que subiera al móvil policial. Ante su negativa y pedido de explicación, los efectivos lo golpearon en la cabeza y lo redujeron a la fuerza.

Nalldi relató que, tras el primer enfrentamiento, llegaron más patrulleros y seis efectivos lo golpearon reiteradamente con patadas, puñetazos y bastones policiales. «Me decían que me callara o iba a terminar en una bolsa de residuos», aseguró el joven serrano, quien también denunció haber sido amenazado y humillado durante el traslado a la Comisaría 3ª.

En la dependencia policial, según su testimonio, continuaron los maltratos. «Me chocaron contra la pared, me obligaron a quedarme de espaldas sin explicarme nada y no me dieron agua ni comida hasta el lunes a la tarde», indicó. Permaneció detenido e incomunicado desde el domingo a las 6 de la mañana hasta el lunes a las 13 horas, cuando fue liberado tras una audiencia en la que la jueza interviniente ordenó su inmediata libertad debido a la falta de antecedentes penales.

A pesar de la gravedad de las agresiones sufridas, Nalldi no recibió atención médica mientras estuvo detenido. Recién al salir de la comisaría, pudo realizarse una revisión particular con un médico, quien le recomendó una tomografía debido a los golpes recibidos en la cabeza. Además, presentó una denuncia formal por vejaciones en la Fiscalía N°8 y exigió que se revisen las cámaras de seguridad para esclarecer lo sucedido.

Las acusaciones en su contra incluyen resistencia a la autoridad, daño calificado y portación de arma blanca, cargos que niega rotundamente. «Inventaron que andaba corriendo en zigzag con un cuchillo y que insulté a una mujer policía, pero nada de eso es cierto», afirmó.

Este episodio no solo afectó su integridad física y emocional, sino que también puso en riesgo su futuro. Debido a la causa penal en su contra, su ingreso al Ejército podría verse truncado. «Quiero que se haga justicia, que se limpien mis antecedentes y que se garantice mi seguridad, porque tengo miedo de sufrir represalias», manifestó.

Hasta el momento, identificó a dos de los policías involucrados en la agresión, pero no ha recibido ningún apoyo ni asistencia legal efectiva.

