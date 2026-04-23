DELGADO SEMPÉ PRESENTÓ UN PROYECTO PARA DESENDEUDAR A LAS FAMILIAS RIONEGRINAS Y PROTEGER SUS INGRESOS

El legislador provincial Luciano Delgado Sempé presentó el Proyecto de Ley (Expte. Nº 441-26) que impulsa la creación del “Programa de Desendeudamiento y Protección de Ingresos de las Familias Rionegrinas”. La propuesta apunta a abordar la situación de sobreendeudamiento que atraviesan hogares en la provincia.

El proyecto establece la conformación de un Fondo Fiduciario de Desendeudamiento Familiar, destinado a otorgar créditos con tasa regulada para cancelar deudas existentes. Los fondos serían aplicados directamente al pago de obligaciones con entidades acreedoras, incluyendo la posibilidad de negociar quitas de intereses, recargos y penalidades.

“Hoy hay trabajadores, jubilados y familias enteras que tienen comprometido hasta el 90% de sus ingresos. Esto es insostenible. El Estado no puede mirar para otro lado”, sostuvo Delgado Sempé.

Entre los principales puntos, la iniciativa contempla créditos de hasta 8 millones de pesos por beneficiario, plazos de hasta 60 cuotas mensuales y una tasa de interés regulada en base al índice RIPTE. También prevé la inclusión de trabajadores del sector público y privado, jubilados y pensionados, la creación de un Registro Provincial de Beneficiarios y una inhibición temporal para contraer nuevas deudas.

“El objetivo es claro: ordenar las deudas, recuperar el ingreso de las familias y volver a poner en marcha el consumo en nuestra provincia”, expresó el legislador.

Asimismo, el proyecto establece que el Fondo se financiará mediante aportes del Estado provincial, recursos nacionales y financiamiento de organismos multilaterales.

“Estamos proponiendo una herramienta concreta, responsable y solidaria, que no solo alivia a las familias sino que también fortalece la economía regional”, concluyó Delgado Sempé.

Fuente: Prensa bloque Vamos con Todos