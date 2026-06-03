DELGADO SEMPÉ PIDIÓ INFORMES SOBRE EL CONTROL DEL CUPO LABORAL LOCAL EN EL PROYECTO VMOS

Sierra Grande | El legislador provincial Luciano Delgado Sempé presentó un pedido de informe dirigido a la Secretaría de Trabajo de Río Negro para conocer las acciones de control vinculadas al cumplimiento del régimen 80/20 de contratación de mano de obra local en el proyecto VMOS.

La iniciativa surge a partir de denuncias sobre la incorporación de trabajadores provenientes de otras provincias en la obra, mientras residentes de Río Negro continúan en búsqueda de oportunidades laborales vinculadas al proyecto.

En la presentación, Delgado Sempé solicitó que el organismo provincial detalle qué controles e inspecciones se realizaron desde el inicio de las tareas de la empresa Contreras, si se detectaron incumplimientos en la normativa vigente y cuáles fueron las medidas correctivas o sanciones aplicadas en caso de corresponder.

“Nos preocupa que el 80/20 termine siendo solo un anuncio para la tribuna. Si una empresa trabaja en Río Negro, con recursos y obras estratégicas de Río Negro, tiene que generar empleo para los trabajadores rionegrinos”, expresó el legislador.

Además, pidió que se remita la nómina completa de trabajadores contratados desde el comienzo de la obra, incluyendo nombre, domicilio legal, provincia de residencia, fecha de ingreso, puesto ocupado y modalidad de contratación.

“El Estado provincial no puede mirar para otro lado. Tiene que garantizar que se cumpla la prioridad laboral para los rionegrinos. No alcanza con firmar acuerdos o sacar fotos: hay que controlar empresa por empresa y trabajador por trabajador”, sostuvo.

Delgado Sempé señaló también que las obras vinculadas al desarrollo energético y productivo de Río Negro deben generar oportunidades laborales para trabajadores de la provincia.

“Queremos saber cuántos trabajadores son efectivamente rionegrinos y cuántos vienen de otras provincias. Si el 80/20 no se controla, es una mentira. Y si es una mentira, los perjudicados son siempre los mismos: los trabajadores de Río Negro”, concluyó.

Fuente: En este día | Radio Libre