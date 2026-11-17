DEL ÁREA DE SALUD A LA CONSTRUCCIÓN, SU EXPERIENCIA EN EL PROYECTO VMOS Y EL APOYO A ARGENTINA LNG

Sierra Grande | Yolanda Palma, trabajadora de la construcción en el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), compartió su experiencia durante una entrevista con Radio Libre, en el marco de la audiencia pública. Oriunda del valle de la provincia y con formación en enfermería, explicó que a los 40 años encontró en la actividad de la construcción una alternativa laboral que le permitió mejorar sus ingresos y modificar sus condiciones de vida y las de sus hijos. Actualmente trabaja en Punta Colorada y cumple un diagrama de 28 días de trabajo por siete de descanso, una modalidad que implica permanecer lejos de su familia durante períodos prolongados.

Palma contó que se recibió de enfermera a los 22 años y trabajó en un hogar de adultos mayores, donde desarrolló su vocación por la gerontología. Sin embargo, señaló que los ingresos de esa actividad no alcanzaban para sostener sus necesidades económicas. Su incorporación al proyecto VMOS comenzó el año pasado, cuando ingresó a una obra en el área de maestranza. Posteriormente, se capacitó y pasó a desempeñarse como pañolera y administrativa de calidad en una UTE. Actualmente integra el equipo de trabajo de la UOCRA y forma parte de un grupo de delegadas que trabaja por la participación de las mujeres en el sector.

Entre sus tareas, explicó que realiza recorridas por la obra para verificar el cumplimiento de las condiciones laborales y de la normativa de contratación local. En ese sentido, hizo referencia a la disposición conocida como 80-20, que establece la prioridad para la mano de obra rionegrina, con un porcentaje destinado a la incorporación de mujeres y diversidades. También indicó que supervisan las condiciones de alojamiento de quienes permanecen en los campamentos durante períodos de hasta un mes.

Durante su intervención, Palma manifestó su respaldo a la continuidad de los proyectos energéticos y al desarrollo de Argentina LNG. Sostuvo que estas iniciativas pueden ampliar las oportunidades laborales y de formación para los habitantes de Sierra Grande y localidades cercanas. Además, planteó la importancia de que las nuevas generaciones puedan capacitarse y acceder a empleos con estabilidad económica sin tener que trasladarse largas distancias para trabajar. Finalmente, convocó a otras mujeres a incorporarse a la construcción y destacó que el sector debe incluir a trabajadores de distintas edades y géneros.

Fuente: En este día | Radio Libre