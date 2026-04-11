DEFINICIONES SOBRE PROCESOS DE LICITACIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL 9 Y EN EL CINE MUNICIPAL

Sierra Grande | La intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández, brindó precisiones sobre el proceso de licitación para el mantenimiento de la Ruta Provincial N° 9 y sobre las obras de recuperación del cine municipal, en declaraciones radiales.

En relación con la Ruta Provincial 9, Fernández confirmó que la apertura de sobres se realizó en acto público y que se presentaron cinco ofertas. Señaló que todas las propuestas se ajustaron al presupuesto base y que el procedimiento continúa con la etapa de evaluación técnica y administrativa.

La jefa comunal indicó que la adjudicación no depende del municipio sino del gobierno provincial, y explicó que el proceso está regulado por normativa vigente. En ese sentido, remarcó que la oferta económica no es el único criterio para definir la adjudicación, ya que las empresas deben cumplir con requisitos formales, legales y técnicos.

Fernández sostuvo que la evaluación incluye el análisis de documentación respaldatoria, antecedentes, condiciones fiscales y capacidad operativa. Además, recordó que existe un período de impugnaciones en el que las empresas participantes pueden observar las propuestas de sus competidores.

Respecto de las inquietudes expresadas por cámaras empresariales sobre la posible adjudicación a una firma cuestionada, la intendenta afirmó que el proceso “recién comienza” y que deben respetarse los procedimientos establecidos por ley. Indicó que cualquier incumplimiento detectado durante la evaluación puede derivar en la exclusión de una oferta.

También mencionó que la normativa contempla mecanismos de transparencia, como el acceso a la documentación por parte de los oferentes y la intervención de una comisión evaluadora. A su vez, señaló que la obra deberá cumplir con disposiciones como el régimen de contratación laboral conocido como 80-20 y políticas de compre local.

El proyecto sobre la Ruta Provincial 9 forma parte del plan de obras anunciado por el gobierno de Río Negro y contempla tareas de reparación, enripiado y acondicionamiento, con el objetivo de mejorar la infraestructura existente y posibilitar futuras intervenciones de mayor escala.

En cuanto al cine municipal, Fernández confirmó que la empresa involucrada en la causa conocida como Techo Digno cumplió con el compromiso asumido ante la Justicia, que consistía en la impermeabilización total del techo del edificio.

La intendenta explicó que esa intervención era una condición previa para avanzar con otras obras, debido a problemas de filtraciones y humedad que impedían la ejecución de trabajos interiores. La impermeabilización fue realizada con poliuretano y certificada mediante informes técnicos antes de su validación judicial.

Asimismo, indicó que el municipio cuenta con financiamiento para continuar con la refacción integral del edificio, incluyendo la instalación de sistemas de calefacción, iluminación y la construcción del cielorraso. Señaló que los trabajos comenzarán en los próximos días y que la previsión es finalizar la obra durante el año 2026.

El caso del cine municipal se enmarca en antecedentes judiciales vinculados a programas de vivienda, donde se establecieron mecanismos de reparación mediante obras públicas, según consta en actuaciones del Ministerio Público Fiscal.

Fuente: En este día | Radio Libre