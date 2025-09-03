DEFINEN EL PAGO PARA AUTORIDADES DE MESA EN LAS ELECCIONES NACIONALES DE OCTUBRE

El gobierno nacional oficializó los montos que percibirán quienes se desempeñen como autoridades de mesa en las elecciones del 26 de octubre de 2025.

De acuerdo con la Resolución 2025-347-APN-VGI de la Vicejefatura de Gabinete del Interior, se estableció un reconocimiento de $40.000 por cumplir la función electoral y un adicional de $40.000 para quienes realicen la capacitación correspondiente.

El beneficio será válido únicamente para quienes resulten formalmente designados por el Poder Judicial y cumplan efectivamente con su tarea durante la jornada electoral. La capacitación es obligatoria para acceder al monto extra.

La inscripción para postularse como autoridad de mesa se encuentra disponible en el sitio oficial www.padron.gob.ar/cne_autoridadesdemesa. Además, las consultas pueden realizarse en los 49 Juzgados de Paz del Poder Judicial de Río Negro, que acompañan la organización de los comicios.

Las capacitaciones se dictan en modalidad presencial y virtual, con fechas publicadas en la página web y los canales institucionales de la Cámara Nacional Electoral. Desde la Secretaría Electoral Federal de Río Negro recordaron que completar la formación no garantiza la designación automática, pero permite quedar en condiciones de asumir el rol en caso de ser convocado.

La convocatoria se enmarca en una tarea coordinada entre la Secretaría Electoral Federal y el Poder Judicial provincial, con el objetivo de promover la participación ciudadana y fortalecer la transparencia del proceso democrático.

Autoridades del organismo destacaron la importancia del compromiso de quienes decidan asumir la responsabilidad de ser autoridad de mesa, subrayando que se trata de una función clave para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral.