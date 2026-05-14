DAÑOS EN LA OBRA DE PAVIMENTO GENERAN RETRASOS Y MAYORES COSTOS EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | La intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández, se refirió a los daños ocasionados en distintos tramos de la obra de pavimento que se ejecuta en la ciudad y confirmó que las intervenciones registradas sobre el material fresco provocarán demoras y mayores costos.

Durante una entrevista con Radio Libre, la jefa comunal indicó que en los sectores afectados se detectaron huellas, marcas de bicicletas e inscripciones realizadas sobre el pavimento recién colocado. Según explicó, estas situaciones obligarán a rehacer parte de los trabajos ejecutados.

“Retrasar la obra y gastar más plata”, resumió Fernández al describir las consecuencias de los daños. En ese sentido, sostuvo que los proyectos cuentan con presupuestos determinados y que cualquier reparación adicional implica reasignar recursos.

La intendenta remarcó que la empresa a cargo de la obra mantiene controles permanentes junto al municipio, pero aclaró que los daños registrados no corresponden a fallas de ejecución sino a acciones externas ocurridas sobre sectores intervenidos.

Fernández explicó además que las características de este tipo de trabajos impiden bloquear completamente las calles, ya que debe garantizarse el acceso de los vecinos a sus viviendas. Por ese motivo, señaló que se utilizan cintas y vallados parciales para delimitar las zonas en obra.

También informó que el municipio analiza posibles medidas y busca obtener información sobre las personas responsables de los daños. “Vamos a actuar para ponerle un freno a esto”, afirmó.

En las últimas horas, el municipio comunicó que finalizaron los trabajos de hormigonado sobre la avenida San Martín, entre las calles Villegas y Novillo. A través de un aviso oficial, se solicitó a los vecinos no circular sobre el sector intervenido mientras el material permanece fresco, con el objetivo de evitar nuevos daños y retrasos en la obra.

Además, se pidió a la comunidad que ante cualquier situación relacionada con el sector en obra se comuniquen al teléfono 2934447930 o a la dependencia de la Comisaría 13.

La intendenta recordó que la obra de pavimentación continuará durante los próximos seis meses y luego avanzará sobre nuevas calles de la ciudad.

Fuente: En este día | Radio Libre