DAMIÁN MILLER SE REFIRIÓ AL RECLAMO DE LA UOCRA EN EL PROYECTO DEL OLEODUCTO VMOS

Sierra Grande | El conflicto por la ocupación de la mano de obra local en la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS) genera tensión en la provincia de Río Negro. Desde la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), se reiteró la exigencia del cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo N° 76/75, que establece la obligatoriedad de contratar trabajadores a través de la Bolsa de Trabajo del gremio en cada jurisdicción.

La postura de la UOCRA

Damián Miller, secretario general de la UOCRA Zona Atlántica, advirtió en dialogo con Radio Libre, sobre la preocupación del gremio ante la falta de contratación de trabajadores rionegrinos en la construcción del oleoducto que parte desde Allen hasta Punta Colorada. En este sentido, señaló que el incumplimiento de lo pactado con YPF afecta a la mano de obra local y genera incertidumbre en los trabajadores.

«La ocupación de la mano de obra local debía ser garantizada en uso a la facultad del convenio colectivo aplicable para esta obra, que es el 76/75, en su artículo 9, donde claramente especifica que la Bolsa de Trabajo de UOCRA y de cada jurisdicción debe ser la que predomine en la ocupación de la mano de obra necesaria para el proyecto», expresó Miller.

Convenio Colectivo de Trabajo Nº 76/75: Artículo 9

El artículo 9 del Convenio Colectivo de Trabajo establece que las empresas que ejecuten obras en el ámbito de una seccional de la UOCRA deben contratar personal a través de la Bolsa de Trabajo de dicha seccional. Sin embargo, esta disposición no se habría respetado en el obrador de Villa Regina, donde, según informó el gobernador Alberto Weretilneck, de los 70 trabajadores empleados, solo 23 eran rionegrinos.

Compre rionegrino y la exigencia del 80%

Otro punto clave en la disputa es el cumplimiento de la ley provincial que exige que al menos el 80% de los trabajadores contratados sean rionegrinos. Este requerimiento se enmarca en la política de «Compre Rionegrino», que busca fomentar el empleo local y fortalecer la economía regional.

El gobernador Weretilneck manifestó su descontento a través de redes sociales y advirtió que, de no corregirse la situación, se podría paralizar la obra. «Río Negro no se entrega, cumplen o se van. La ley es clara: el 80% de la mano de obra debe ser rionegrina y el Compre Rionegrino no es opcional», declaró.

Estado de la obra y reuniones con las empresas

El proyecto del oleoducto Vaca Muerta Sur es llevado adelante por la UTE conformada por Sacde-Techint-YPF y transitará diferentes tramos dentro de la provincia. Actualmente, la preocupación principal se centra en el tramo que parte desde Allen hasta Chelforó, con base en Villa Regina.

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los acuerdos, la UOCRA prevé encuentros con representantes de las empresas constructoras y de la seccional Viedma. «Vamos a garantizar que los trabajadores rionegrinos tengan prioridad en la contratación y que se cumpla con el convenio colectivo», afirmó Miller.

Fuente: Radio Libre | En este día.