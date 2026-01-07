CUMPLE 10 AÑOS “CORRER POR PASIÓN”, LA CARRERA QUE YA ES UN CLÁSICO EN PLAYAS DORADAS

Sierra Grande | Playas Doradas se prepara para vivir una edición histórica de Correr por Pasión, la competencia atlética que el próximo 7 de febrero de 2026 celebrará 10 años ininterrumpidos de realización. El evento, impulsado y organizado por Patricia Vargas, se consolidó a lo largo de una década como una propuesta deportiva, turística y comunitaria que convoca a corredores y caminantes de distintos puntos del país.

En declaraciones a Radio Libre, Vargas destacó el valor simbólico de esta edición: “Es el número 10 sin pausa, con prisa, pero sobre todo con mucho agradecimiento. Nos siguen acompañando los mismos comercios y la misma gente que confía en que este evento se puede sostener en el tiempo”.

Una década de crecimiento

Correr por Pasión nació de manera autogestiva y fue evolucionando año tras año. “Arrancamos con clasificación manual y mucho trabajo a pulmón. Hoy contamos con cronometraje electrónico con chip, un sistema profesional que acompaña desde la quinta edición gracias a Cronotech”, explicó Vargas, resaltando la modernización del evento y el aprendizaje colectivo a lo largo del tiempo.

La competencia mantiene un espíritu familiar y cercano, algo que la organización considera clave: “Si surge algún inconveniente, se resuelve en el momento. Nos conocemos hace años con muchos corredores y eso hace que todo sea más humano”, afirmó.

Convocatoria federal y apoyo local

La carrera convoca habitualmente a participantes de Puerto Madryn, Trelew, Rawson, Comodoro Rivadavia, Las Grutas, San Antonio Oeste, Guardia Mitre, y también a corredores que llegan desde provincias como Buenos Aires y Santa Fe, muchos de ellos aprovechando sus vacaciones de verano.

Uno de los pilares del evento es el acompañamiento de los comercios y emprendedores locales. “Sin los auspiciantes no podríamos sostener la logística: las remeras, los chips, la hidratación, las medallas y los trofeos. Todo eso se logra gracias a quienes dicen ‘sí’ todos los años”, subrayó Vargas, agradeciendo especialmente a comerciantes de Sierra Grande y Playas Doradas.

Detalles de la competencia

La décima edición se desarrollará el sábado 7 de febrero de 2026, con largada a las 18 horas. Desde las 16 se entregarán kits y chips en el lugar de salida.

Habrá dos modalidades:

4 kilómetros , destinada a caminata o trote, con premiación del 1° al 5° puesto en damas y caballeros.

10 kilómetros competitivos, con premiación del 1° al 3° puesto.

Todos los participantes recibirán medalla finisher, diseñada en 3D por emprendedores locales, y los primeros 130 inscriptos obtendrán la remera oficial de esta edición especial, de color magenta.

El valor de la inscripción es de $35.000, con precio promocional hasta el 7 de enero de 2026. Las inscripciones ya están abiertas y se realizan solicitando el enlace al 2920-321754.

Una carrera hecha por pocos

Finalmente, Vargas remarcó el carácter colectivo del evento: “Somos pocos en la organización, pero con muchas ganas. Esto se hace a pulmón, con el apoyo de la municipalidad para la logística y, sobre todo, con la colaboración de amigos, familiares y voluntarios que hace 10 años dicen presente”.

Con una década de historia, Correr por Pasión vuelve a reafirmarse como mucho más que una carrera: es un encuentro deportivo que celebra la constancia, la salud y el trabajo comunitario en uno de los escenarios más emblemáticos de la región.

Fuente: En este día | Radio Libre