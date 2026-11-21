CRUCES EN REDES SOCIALES TRAS EL DEBATE POR LA REDUCCIÓN DEL PLANTEL MUNICIPAL

Sierra Grande | El tratamiento del proyecto que propone reducir al 1% el plantel de empleados municipales, presentado por el bloque Renacer, representado por la concejal Judith Campero y presidido por el referente vecinalista Guillermo Benítez, derivó en un intercambio de opiniones y cuestionamientos en las redes sociales.

Tras el debate, Benítez publicó en sus redes sociales la frase «Ladran Sancho…», una expresión que dio lugar a numerosas respuestas por parte de trabajadores municipales, quienes manifestaron su postura respecto de la iniciativa y del posicionamiento del dirigente.

En sus intervenciones, los empleados hicieron hincapié en que sus reclamos están vinculados a sus condiciones laborales y a la necesidad de contar con el acompañamiento para avanzar en el pase a planta permanente. Además, cuestionaron la referencia utilizada en la publicación y remarcaron que son trabajadores que reclaman por sus derechos laborales, no perros.

El intercambio trasladó a las redes sociales parte de la discusión que se había generado en torno al proyecto, incorporando al debate el reclamo de los trabajadores municipales por su situación laboral y la estabilidad en el empleo público.

Fuente: En este día | Radio Libre