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CRUCES EN REDES SOCIALES TRAS EL DEBATE POR LA REDUCCIÓN DEL PLANTEL MUNICIPAL
Una publicación del referente vecinalista Guillermo Benítez, luego del tratamiento de un proyecto impulsado por el bloque Renacer, generó respuestas de trabajadores municipales que reclamaron el acompañamiento al pase a planta permanente y cuestionaron el modo en que fueron aludidos.
Sierra Grande | El tratamiento del proyecto que propone reducir al 1% el plantel de empleados municipales, presentado por el bloque Renacer, representado por la concejal Judith Campero y presidido por el referente vecinalista Guillermo Benítez, derivó en un intercambio de opiniones y cuestionamientos en las redes sociales.
Tras el debate, Benítez publicó en sus redes sociales la frase «Ladran Sancho…», una expresión que dio lugar a numerosas respuestas por parte de trabajadores municipales, quienes manifestaron su postura respecto de la iniciativa y del posicionamiento del dirigente.
En sus intervenciones, los empleados hicieron hincapié en que sus reclamos están vinculados a sus condiciones laborales y a la necesidad de contar con el acompañamiento para avanzar en el pase a planta permanente. Además, cuestionaron la referencia utilizada en la publicación y remarcaron que son trabajadores que reclaman por sus derechos laborales, no perros.
El intercambio trasladó a las redes sociales parte de la discusión que se había generado en torno al proyecto, incorporando al debate el reclamo de los trabajadores municipales por su situación laboral y la estabilidad en el empleo público.
Fuente: En este día | Radio Libre