LocalesSociales

CORTE DE ENERGÍA PROGRAMADO PARA EL JUEVES

La empresa distribuidora informó que la interrupción del servicio se realizará durante dos horas por trabajos en la red de baja tensión.

Redacción 8 horas ago
0 318 Less than a minute

Sierra Grande | La empresa EDERSA informó a que este jueves 9 de abril se llevará a cabo un corte programado del suministro eléctrico en la ciudad de Sierra Grande.

Según detallaron, la interrupción se producirá entre las 13:00 y las 15:00 horas y afectará específicamente al barrio 9 de Julio.

Desde la firma indicaron que el motivo del corte responde a trabajos de modernización y aumento de sección en la red de baja tensión, particularmente sobre calle 12 dentro de ese sector.

La empresa solicitó a los usuarios tomar las precauciones necesarias para reducir los inconvenientes que pudiera ocasionar la falta de suministro durante el período indicado.

Fuente: EDERSA

Redacción

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Close