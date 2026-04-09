CORTE DE ENERGÍA PROGRAMADO PARA EL JUEVES

Sierra Grande | La empresa EDERSA informó a que este jueves 9 de abril se llevará a cabo un corte programado del suministro eléctrico en la ciudad de Sierra Grande.

Según detallaron, la interrupción se producirá entre las 13:00 y las 15:00 horas y afectará específicamente al barrio 9 de Julio.

Desde la firma indicaron que el motivo del corte responde a trabajos de modernización y aumento de sección en la red de baja tensión, particularmente sobre calle 12 dentro de ese sector.

La empresa solicitó a los usuarios tomar las precauciones necesarias para reducir los inconvenientes que pudiera ocasionar la falta de suministro durante el período indicado.

Fuente: EDERSA