Sierra Grande | El Corredor Meseta Sur Tour propone integrar los atractivos de Playas Doradas con los parajes de la zona rural de Sierra Grande y la Meseta de Somuncurá. Claudio Kvolek, promotor del corredor y propietario de Aguada Escondida, presentó la iniciativa en declaraciones a Radio Libre, donde explicó que el proyecto busca poner en valor los recursos naturales, geológicos, paleontológicos y culturales de la región, además de promover el contacto con sus pobladores.

El circuito comprende un recorrido de aproximadamente 179 kilómetros que parte de Playas Doradas, atraviesa Sierra Grande y continúa por la Ruta Provincial 5 hacia Arroyo Ventana hasta Cona Niyeu. También contempla un tramo por la Ruta Provincial 58 hasta Los Berros. Entre los puntos de interés se encuentran el Museo Duam Ruca en el casco histórico de Sierra Grande denominado Sierra Vieja, los paisajes volcánicos de Somuncurá, valles, mallines y los cursos de agua que forman parte del territorio. Según Kvolek, el corredor permite vincular el litoral atlántico con el ambiente de meseta y sus características geográficas.

La propuesta turística está organizada para realizarse en una jornada, con salida desde Playas Doradas a las 8 y regreso previsto alrededor de las 20. También se ofrecen alternativas para quienes deseen permanecer en los parajes durante varios días, mediante contactos con campings, alojamientos rurales y establecimientos de campo. El recorrido puede realizarse en combi, vehículos particulares o motocicletas, con la posibilidad de contar con guías que aporten información sobre la historia y las características de cada localidad.

La integración de los parajes constituye uno de los ejes del proyecto. Kvolek señaló que el corredor busca ampliar el conocimiento sobre la zona rural y generar oportunidades vinculadas al turismo, respetando la vida cotidiana de sus habitantes, sus prácticas culturales y el entorno natural. En ese marco, mencionó la posibilidad de conocer actividades tradicionales, como el trabajo con lana y telares, así como historias de las comunidades y acontecimientos que marcaron a la región, entre ellos la inundación que afectó a Arroyo Ventana en 2014.

El corredor también incorpora propuestas de astroturismo en Aguada Escondida y Aguada Niyeu, con actividades de observación del cielo y referencias a la relación de las culturas ancestrales con las constelaciones. Kvolek indicó que el período de mayor actividad turística se proyecta entre octubre y mayo, con una mayor frecuencia de salidas durante el verano. Para consultas, los interesados pueden comunicarse a través de las redes sociales de Corredor Meseta Sur y Aguada Escondida, o mediante el sitio oficial del Gobierno de Río Negro, donde se encuentra publicada información sobre la iniciativa.

Fuente: En este día | Radio Libre