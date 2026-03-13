COPARTICIPACIÓN, TARIFAS ELÉCTRICAS Y RUTA PROVINCIAL 5: PLANTEOS DEL LEGISLADOR LUCIANO DELGADO SEMPE

Sierra Grande | El legislador provincial de Vamos con Todos, Luciano Delgado Sempé, abordó distintos temas vinculados a la situación económica y de infraestructura en Río Negro durante una entrevista con Radio Libre. Entre los puntos mencionados se encuentran la discusión por la coparticipación municipal, el pedido de incremento tarifario de la empresa EDERSA y el estado de la ruta provincial 5, que conecta sectores rurales cercanos a Sierra Grande.

Coparticipación municipal y situación de Sierra Grande

Delgado Sempe sostuvo que la propuesta de modificación en la distribución de coparticipación podría afectar a Sierra Grande. Según indicó, en la documentación presentada por el gobierno provincial se contempla una reducción del 27% en los fondos que recibe el municipio.

“El papel que se entregó a los intendentes indica que a Sierra Grande le sacan el 27% de coparticipación”, afirmó el legislador.

En ese marco, planteó la necesidad de modificar el esquema de distribución ampliando la masa coparticipable. Su propuesta consiste en aumentar el porcentaje de recursos provinciales destinados a los municipios.

“En lugar del 26,5% que hoy se reparte entre los municipios, se podría llevar al 31% o 32%. De esa manera se incrementa la cantidad de dinero que se envía y nadie pierde recursos”, señaló.

El legislador también cuestionó los datos utilizados para calcular la distribución, al considerar que existen inconsistencias en la información poblacional utilizada para el reparto.

Tarifas eléctricas y reclamos por facturación

Durante la entrevista, Delgado Sempé se refirió al pedido de aumento tarifario realizado por la empresa EDERSA y a las facturas del servicio eléctrico que reciben usuarios en distintas localidades.

Según expresó, el incremento solicitado por la empresa podría alcanzar el 64%. En ese contexto, afirmó que se registran casos de facturación que luego deben ser revisados tras reclamos ante el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE).

“Hay casos donde llegan facturas muy superiores al consumo habitual y cuando se hacen los reclamos se refactura”, indicó.

El legislador señaló además que presentó un proyecto para crear una comisión legislativa destinada a analizar la estructura de costos del servicio eléctrico en la provincia.

“El objetivo es conocer cuál es el costo real de la electricidad desde la generación hasta que llega a los hogares y comercios”, explicó.

También sostuvo que el precio del servicio debe cumplir con el criterio de ser “justo y razonable”, tanto para los usuarios como para la empresa prestadora.

Reclamo por el estado de la ruta provincial 5

Otro de los temas abordados fue la situación de la ruta provincial 5, utilizada por pobladores rurales y productores de la región cercana a Sierra Grande.

El legislador señaló que vecinos de distintos parajes manifestaron dificultades para transitar por el camino debido a su deterioro.

“Los vecinos que viven en los parajes o que deben trasladarse para buscar forraje están teniendo problemas para circular. Hay sectores donde los vehículos quedan detenidos por el estado del camino”, afirmó.

La ruta provincial 5 conecta zonas rurales como Los Berros, Ventana, Cona Niyeu y sectores de Sierra Pailemán, por lo que su mantenimiento resulta clave para la actividad productiva y el traslado de pobladores.

Críticas a funcionarios del gobierno provincial

En otro tramo de la entrevista, Delgado Sempé realizó cuestionamientos al desempeño de funcionarios del gobierno de Río Negro. Señaló que, a su criterio, existen áreas con escasa respuesta a los reclamos planteados desde la Legislatura.

El legislador indicó que “solo algunos funcionarios” responden a las gestiones realizadas, mientras que otros no brindan información o no presentan definiciones sobre proyectos que se discuten en la Legislatura.

También mencionó que, durante exposiciones en comisiones legislativas, funcionarios provinciales no pudieron responder consultas vinculadas a la organización de áreas de gobierno.

Según expresó, esta situación genera dificultades para evaluar propuestas y proyectos que se debaten en el ámbito legislativo.

Fuente: En este día | Radio Libre