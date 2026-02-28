COPARTICIPACIÓN MUNICIPAL: FERNÁNDEZ AFIRMÓ QUE “NADIE SE VA A VER PERJUDICADO” EN LA REVISIÓN DE LA LEY

Sierra Grande | La intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández, se refirió a la discusión abierta sobre la actualización de la ley provincial de coparticipación municipal, tras participar de un encuentro en Viedma junto a jefes comunales de distintas localidades de Río Negro.

En declaraciones a Radio Libre, explicó que se trató de una primera reunión de trabajo en la que se analizó el esquema vigente, establecido por la Ley Nº 1900, que fija los índices de distribución en base a datos censales históricos.

Fernández señaló que actualmente se utiliza como referencia el censo de 1991, debido a que el relevamiento de 2010 no fue homologado. En ese sentido, indicó que existen diferencias significativas en la evolución demográfica de los municipios desde entonces.

“Hay municipios que están reclamando hace mucho tiempo que les actualicen los índices porque han triplicado su población, y otros donde la población ha disminuido”, explicó.

La intendenta sostuvo que el objetivo del proceso será revisar los criterios de distribución sin generar perjuicios económicos para las comunas. “La consigna es que nadie se va a ver perjudicado. Se puede trabajar en un principio de justicia para quienes vienen siendo afectados desde hace años, pero no reducir recursos a otros municipios”, afirmó.

También mencionó que el censo 2022 presenta inconsistencias que, según su visión, no reflejan con precisión la población real en distintas localidades de la provincia.

Fernández remarcó que la coparticipación constituye el principal ingreso de los municipios y que el análisis continuará en mesas de trabajo regionales, donde se evaluarán distintos factores para avanzar en una propuesta de actualización.

Fuente: En este día | Radio Libre