CONVOCATORIA DEL DPA: PRESENTARÁN EL PROYECTO PARA MEJORAR EL SISTEMA DE AGUA EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | El próximo 15 de diciembre, el Departamento Provincial de Aguas (DPA) realizará en el Polideportivo Vuta Mahuida una convocatoria pública destinada a presentar en detalle el proyecto de renovación y ampliación del sistema de agua potable de Sierra Grande. La iniciativa forma parte de un plan financiado por la CAF –Banco de Desarrollo de América Latina– y requiere, como paso formal, la participación comunitaria para validar los lineamientos previstos.

El arquitecto Maximiliano Ruiz, secretario de Obras, Planeamiento y Urbanismo municipal, explicó que la consulta es un requisito de los fondos internacionales, que exigen garantizar que la comunidad conozca, revise y acompañe la ejecución de obras estratégicas.

“Los bancos necesitan la seguridad de que los proyectos responden a demandas reales de la población. Por eso se convoca a una instancia pública donde se presente el plan, se expliquen los beneficios y se escuchen devoluciones”, señaló Ruiz.

Un proyecto integral para abastecimiento y ampliación

El plan contempla el recambio total de cañerías antiguas en sectores críticos —como 25 de Mayo, La Loma y áreas de pérdidas recurrentes—, además de la ampliación del servicio en zonas históricamente afectadas por la baja presión o la falta de red, entre ellas campitos del Este y el sector de huertas.

También incluye:

Renovación de caños troncales que abastecen al barrio industrial.

que abastecen al barrio industrial. Construcción de una nueva cisterna de 4.000 m³ para Sierra Grande, que elevará la reserva de agua de 6 a 16 horas.

para Sierra Grande, que elevará la reserva de agua de 6 a 16 horas. Una cisterna adicional para Playas Doradas .

. Extensión del servicio en sectores del balneario que aún no cuentan con provisión.

que aún no cuentan con provisión. Mejoras de presión mediante anillados y refuerzos en distintos barrios.

Ruiz destacó que el objetivo es “resolver definitivamente las pérdidas constantes, mejorar el abastecimiento y asegurar reservas suficientes para que un incidente en un acueducto no deje sin agua a toda la localidad”.

Participación ciudadana

El encuentro del 15 de diciembre permitirá a vecinas y vecinos acceder a la presentación técnica, conocer los planos y consultar sobre los sectores que serán intervenidos. Aunque existen áreas que tendrán beneficio directo, el secretario subrayó que la mejora en la capacidad de reserva y distribución impactará en toda la ciudad.

“Es importante que la comunidad se interiorice, porque se trata de una obra de gran magnitud que viene a dar respuesta a problemas históricos”, expresó Ruiz.

La convocatoria es abierta al público y forma parte del procedimiento que permitirá posteriormente gestionar la liberación de los fondos para iniciar la obra.

