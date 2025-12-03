AgendaGobierno de Rio NegroLocalesMunicipales
CONVOCATORIA DEL DPA: PRESENTARÁN EL PROYECTO PARA MEJORAR EL SISTEMA DE AGUA EN SIERRA GRANDE
El secretario de Obras, Planeamiento y Urbanismo de Sierra Grande, arquitecto Maximiliano Ruiz, explicó los alcances de la convocatoria impulsada por el Departamento Provincial de Aguas (DPA), en el marco del proyecto financiado por la CAF que prevé un recambio integral de cañerías, ampliación del servicio y nuevas reservas de agua para la localidad y Playas Doradas.
Sierra Grande | El próximo 15 de diciembre, el Departamento Provincial de Aguas (DPA) realizará en el Polideportivo Vuta Mahuida una convocatoria pública destinada a presentar en detalle el proyecto de renovación y ampliación del sistema de agua potable de Sierra Grande. La iniciativa forma parte de un plan financiado por la CAF –Banco de Desarrollo de América Latina– y requiere, como paso formal, la participación comunitaria para validar los lineamientos previstos.
El arquitecto Maximiliano Ruiz, secretario de Obras, Planeamiento y Urbanismo municipal, explicó que la consulta es un requisito de los fondos internacionales, que exigen garantizar que la comunidad conozca, revise y acompañe la ejecución de obras estratégicas.
“Los bancos necesitan la seguridad de que los proyectos responden a demandas reales de la población. Por eso se convoca a una instancia pública donde se presente el plan, se expliquen los beneficios y se escuchen devoluciones”, señaló Ruiz.
Un proyecto integral para abastecimiento y ampliación
El plan contempla el recambio total de cañerías antiguas en sectores críticos —como 25 de Mayo, La Loma y áreas de pérdidas recurrentes—, además de la ampliación del servicio en zonas históricamente afectadas por la baja presión o la falta de red, entre ellas campitos del Este y el sector de huertas.
También incluye:
- Renovación de caños troncales que abastecen al barrio industrial.
- Construcción de una nueva cisterna de 4.000 m³ para Sierra Grande, que elevará la reserva de agua de 6 a 16 horas.
- Una cisterna adicional para Playas Doradas.
- Extensión del servicio en sectores del balneario que aún no cuentan con provisión.
- Mejoras de presión mediante anillados y refuerzos en distintos barrios.
Ruiz destacó que el objetivo es “resolver definitivamente las pérdidas constantes, mejorar el abastecimiento y asegurar reservas suficientes para que un incidente en un acueducto no deje sin agua a toda la localidad”.
Participación ciudadana
El encuentro del 15 de diciembre permitirá a vecinas y vecinos acceder a la presentación técnica, conocer los planos y consultar sobre los sectores que serán intervenidos. Aunque existen áreas que tendrán beneficio directo, el secretario subrayó que la mejora en la capacidad de reserva y distribución impactará en toda la ciudad.
“Es importante que la comunidad se interiorice, porque se trata de una obra de gran magnitud que viene a dar respuesta a problemas históricos”, expresó Ruiz.
La convocatoria es abierta al público y forma parte del procedimiento que permitirá posteriormente gestionar la liberación de los fondos para iniciar la obra.
Fuente: En este día | Radio Libre