CONVOCATORIA A EGRESADOS DEL CET N° 12 PARA TALLER DE EMPLEABILIDAD

Sierra Grande | La convocatoria se desarrollará entre los días 6 y 10 de abril en la institución educativa, donde los interesados deberán presentarse para completar información personal y consignar un número telefónico de contacto.

El taller se llevará a cabo durante las últimas semanas de abril y estará a cargo de la consultora Betiana Poma, responsable del área de Recursos Humanos vinculada al proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).

Durante la capacitación, los participantes accederán a contenidos relacionados con el proceso de inserción laboral. Entre los temas previstos se incluyen el armado de currículum vitae, la preparación para entrevistas laborales y la participación en procesos de selección de operarios.

Además, se prevé la realización de evaluaciones mediante códigos QR, vinculadas a pruebas psicotécnicas. También se abordarán instancias relacionadas con exámenes médicos requeridos en procesos de selección, incluyendo controles para la detección de consumo de sustancias ilegales.

La institución informó que el horario para presentarse será el correspondiente a la jornada escolar, de 7:30 a 22:00.

Fuente: En este día | Radio Libre