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CONVOCAN A VECINOS DE SIERRA GRANDE PARA INTEGRAR JUICIOS POR JURADO
El Juzgado de Paz difundió la nómina de personas seleccionadas para retirar documentación vinculada al sistema de jurados populares en Río Negro.
Sierra Grande | El Juzgado de Paz de Sierra Grande informó la convocatoria a vecinos de la localidad que fueron seleccionados para integrar el listado de potenciales jurados populares en el marco de los juicios por jurado que se desarrollarán en la provincia de Río Negro durante los años 2026 y 2027.
La comunicación fue emitida por la Oficina Judicial Penal de la Primera Circunscripción Judicial, que indicó que la selección se realizó mediante un sorteo efectuado por la Justicia Electoral de Río Negro sobre la base del padrón electoral vigente.
Según se recordó en el comunicado oficial, la Ley 5020 del Código Procesal Penal establece que el desempeño de la función de jurado constituye una carga pública obligatoria.
Las personas convocadas deberán presentarse en el Juzgado de Paz, ubicado en calle 2 Nº 260 de Sierra Grande, para retirar la documentación correspondiente.
La nómina difundida incluye a:
- Carla Florencia Chico Levin
- Viviana Angélica Escudero
- Signey Eleuteria Guerra Obaldina
- Marta Sonia Lepe
- Belén Anahí Pazos
- Mariana Andrea Pil
- Asin Mayra Antonella Sacco
- Patricia Alejandra Sánchez
- Susana Margot Segovia
- Félix Enrique Baeza
- Emilio Emanuel Calluhueque
- Miguel Ángel Cayunao
- Nicolás Efraín Duarte
- Marcelo César Echagallo
- Peter Fernández
- Alfredo Gerardo Giménez
- Facundo Martín González Machaca
- Alberto Luis Guerrero
- Dardo Ezequiel Linares
- Carlos Rubén López
- Alexis Damián Macias
- Sergio Nicolás Oviedo
- Pablo Daniel Pintos
- Hernán Railef
- Fabio Ezequiel Raninueo
- Enzo Emanuel Tagliani
- José Luis Tureo
- Gustavo Villanueva
Desde el organismo judicial solicitaron dar difusión a la convocatoria para garantizar la notificación de las personas incluidas en el listado.