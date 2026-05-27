CONVOCAN A VECINOS DE SIERRA GRANDE PARA INTEGRAR JUICIOS POR JURADO

Sierra Grande | El Juzgado de Paz de Sierra Grande informó la convocatoria a vecinos de la localidad que fueron seleccionados para integrar el listado de potenciales jurados populares en el marco de los juicios por jurado que se desarrollarán en la provincia de Río Negro durante los años 2026 y 2027.

La comunicación fue emitida por la Oficina Judicial Penal de la Primera Circunscripción Judicial, que indicó que la selección se realizó mediante un sorteo efectuado por la Justicia Electoral de Río Negro sobre la base del padrón electoral vigente.

Según se recordó en el comunicado oficial, la Ley 5020 del Código Procesal Penal establece que el desempeño de la función de jurado constituye una carga pública obligatoria.

Las personas convocadas deberán presentarse en el Juzgado de Paz, ubicado en calle 2 Nº 260 de Sierra Grande, para retirar la documentación correspondiente.

La nómina difundida incluye a:

Carla Florencia Chico Levin

Viviana Angélica Escudero

Signey Eleuteria Guerra Obaldina

Marta Sonia Lepe

Belén Anahí Pazos

Mariana Andrea Pil

Asin Mayra Antonella Sacco

Patricia Alejandra Sánchez

Susana Margot Segovia

Félix Enrique Baeza

Emilio Emanuel Calluhueque

Miguel Ángel Cayunao

Nicolás Efraín Duarte

Marcelo César Echagallo

Peter Fernández

Alfredo Gerardo Giménez

Facundo Martín González Machaca

Alberto Luis Guerrero

Dardo Ezequiel Linares

Carlos Rubén López

Alexis Damián Macias

Sergio Nicolás Oviedo

Pablo Daniel Pintos

Hernán Railef

Fabio Ezequiel Raninueo

Enzo Emanuel Tagliani

José Luis Tureo

Gustavo Villanueva

Desde el organismo judicial solicitaron dar difusión a la convocatoria para garantizar la notificación de las personas incluidas en el listado.