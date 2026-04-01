CONVOCAN A EGRESADOS DEL CET N° 12 PARA PARTICIPAR EN UN TALLER DE EMPLEABILIDAD

Sierra Grande | La Dirección del Centro de Educación Técnica N° 12 informó la apertura de una convocatoria dirigida a egresados de las promociones 2023, 2024 y 2025, quienes deberán presentarse en la institución entre el 6 y el 10 de abril para registrar sus datos personales y un número de contacto.

Según explicó la directora, Ingrid Corzo en declaraciones a Radio Libre, la iniciativa surge a partir del contacto con una consultora vinculada al área de Recursos Humanos del sector energético, con el objetivo de generar instancias de formación orientadas al acceso al empleo.

El taller, denominado “Taller de empleabilidad”, se desarrollará hacia fines de abril en el establecimiento educativo y estará a cargo de la consultora Betiana Poma. La propuesta apunta a preparar a los participantes en distintas etapas del proceso de inserción laboral.

Entre los contenidos previstos se incluyen el armado de currículum vitae, la preparación para entrevistas laborales, la comprensión de los procesos de selección de operarios y la realización de test vinculados a evaluaciones psicotécnicas, a los que se accederá mediante un código QR.

Corzo indicó que uno de los requisitos fundamentales para avanzar en instancias laborales posteriores es cumplir con los exámenes médicos, que contemplan la detección de consumo de sustancias ilegales. En este sentido, señaló que esta condición forma parte de los criterios establecidos para el ingreso al ámbito laboral.

La convocatoria está dirigida exclusivamente a egresados del CET N° 12 de las orientaciones electromecánica y química. Desde la institución se solicita que los interesados concurran de manera presencial, dentro del horario escolar de 7:30 a 22:00, para completar el registro correspondiente.

Asimismo, se informó que quienes residan fuera de la localidad podrán participar de la capacitación siempre que puedan asistir en la fecha prevista.

Fuente: En este día | Radio Libre