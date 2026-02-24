CONVOCAN A ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN CIVIL “BIBLIOTECA POPULAR LA LECHUZA”

Playas Doradas | La Asociación Civil “Biblioteca Popular La Lechuza”, inscripta bajo el N° 4233, convocó a sus socios y socias a participar de la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el 5 de marzo a las 17 en la Escuela 360° “Mario Armando Toconás”, ubicada en Codium entre Fisurela y Farito, en la localidad de Playas Doradas.

Según se informó en declaraciones a Radio Libre, la convocatoria se enmarca en el cumplimiento de las obligaciones estatutarias y tiene como objetivo abordar los puntos establecidos en el orden del día.

Entre los temas a tratar se encuentran la designación de dos socios para refrendar el acta junto a la presidenta y el secretario; el tratamiento y consideración de los estados contables al 31 de diciembre de 2025, junto con la memoria y el informe de la Comisión Revisora de Cuentas; la fijación de la cuota social y la determinación de pautas para su modificación; y la constitución de comisiones de trabajo de voluntarios y voluntarias para el desarrollo de actividades vinculadas a los objetivos estatutarios de la institución.

La convocatoria lleva las firmas de la presidenta, Graciela Carrasco Gattafoni; el secretario, Alejandro Roberto Markiewicz; y la tesorera, Cristina Sansone.