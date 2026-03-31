CONTROLES DE VELOCIDAD EN RUTA 3: RADARES ACTIVOS EN SIERRA GRANDE Y PERÍODO DE CONCIENTIZACIÓN

Sierra Grande | La Agencia Provincial de Seguridad Vial de Río Negro puso en marcha un sistema de control de velocidad en rutas provinciales y nacionales que atraviesan el territorio. La medida incluye la reactivación de radares en distintos puntos, entre ellos la Ruta Nacional 3, con presencia en Sierra Grande y Viedma.

Según explicó Marcelino Di Gregorio, Subsecretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial en declaraciones a Radio Libre, el sistema ya se encuentra operativo y atraviesa una primera etapa de concientización. “Se pone en marcha nuevamente el control de velocidad que estuvo años atrás y fue suspendido en su momento por cambios en la legislación”, indicó.

El funcionario señaló que, previo a la activación, se realizaron tareas de adecuación técnica y normativa. “Se relocalizó la señalización vial en los lugares donde faltaba, conforme al manual de señalización de Vialidad Nacional 2017, y se calibraron todos los radares que estaban funcionando”, detalló.

En el caso de la Ruta Nacional 3, los dispositivos están ubicados en los accesos a Sierra Grande, tanto desde el norte como desde el sur, en los mismos puntos donde operaban anteriormente. “La señalización ya está completa y los radares no fueron reubicados”, precisó.

Di Gregorio aclaró que Sierra Grande no se encuentra actualmente dentro de un esquema de relocalización de equipos. “Es uno de los controles existentes en la provincia y corresponde a una zona con antecedentes de siniestros, por lo que se mantiene en su ubicación”, afirmó.

Durante la etapa inicial, que se estima tendrá una duración mínima de entre 20 y 30 días, no se labrarán infracciones. “Es un período de prevención para que la gente se acostumbre a que los controles están nuevamente en funcionamiento”, explicó. En este lapso, quienes superen la velocidad permitida podrán recibir notificaciones informativas por correo electrónico, sin consecuencias sancionatorias.

En cuanto a los límites vigentes, el referente indicó que en el sector de Sierra Grande la velocidad máxima establecida es de 60 km/h, conforme a la señalización dispuesta por Vialidad Nacional.

Una vez finalizada la etapa de concientización, el Ministerio de Seguridad informará el inicio de la aplicación de sanciones. Las actas de infracción incluirán los procedimientos para el pago voluntario o la presentación de descargos ante el Juzgado Administrativo de Faltas provincial, con sede en Viedma.

Respecto del sistema en general, Di Gregorio remarcó que todos los radares en funcionamiento cuentan con autorización provincial. “Son los únicos habilitados y cumplen con los requisitos de señalización y calibración exigidos”, señaló, diferenciándolos de eventuales dispositivos no autorizados.

El esquema también contempla radares operados por municipios, aunque en el caso de Sierra Grande no existen equipos de jurisdicción local, por lo que la gestión de eventuales infracciones corresponde exclusivamente al ámbito provincial.

Fuente: En este día | Radio Libre