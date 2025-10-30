CONTROLES DE TRANSPORTE EN SIERRA GRANDE: SEIS VEHÍCULOS DETECTADOS EN IRREGULARIDAD

Sierra Grande | La Secretaría de Transporte de la provincia de Río Negro llevó adelante un operativo de control en la zona de Sierra Grande, específicamente en la intersección de rutas de acceso a la localidad, en el marco de las tareas habituales de fiscalización que el organismo desarrolla en distintos puntos del territorio provincial. Así lo informó el secretario de Transporte, Juan Ignacio Ciancaglini, en diálogo con Radio Libre.

Según explicó el funcionario, el operativo tuvo como finalidad verificar que los vehículos dedicados al transporte de pasajeros contaran con la habilitación provincial correspondiente, además de los requisitos exigidos por la normativa vigente, como la revisión técnica obligatoria, seguro al día y licencias habilitadas para transporte de personas.

Durante la primera jornada de controles se detectaron seis unidades que, si bien cumplían con la documentación básica y contaban con choferes habilitados, no estaban inscriptas en el registro provincial. “Lo que garantiza la habilitación es que el vehículo cumple con todas las condiciones de seguridad y documentación para circular y transportar pasajeros en la provincia”, señaló Ciancaglini.

El secretario aclaró que no se procedió al retiro de los vehículos de circulación, ya que la Secretaría mantiene un criterio preventivo y de acompañamiento. En estos casos, se labran las actas correspondientes y se invita a las empresas o transportistas a regularizar su situación. “Siempre es más simple tramitar la habilitación que estar presentando documentación por separado ante cada fiscalización”, afirmó.

Asimismo, Ciancaglini destacó que este tipo de controles son habituales en toda la provincia y no responden a situaciones extraordinarias. “No se trató de un operativo policial ni de un procedimiento especial. Es un trabajo rutinario del organismo, siempre acompañado por la Policía de Río Negro como lo establece la normativa”, subrayó.

Los controles continuarán en la zona durante los próximos días, y el organismo provincial iniciará el contacto con los titulares de las unidades infraccionadas para avanzar en la regularización requerida.

Fuente: En Este Día | Radio Libre.