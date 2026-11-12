CONTINÚAN LAS PERICIAS EN EL PREDIO DE LA ANTIGUA ESTACIÓN DE SERVICIO

Sierra Grande | Las tareas investigativas en el predio de la antigua estación de servicio donde fue encontrado un cuerpo continuaron ayer martes con la intervención de distintas áreas del Ministerio Público Fiscal. Según informó una fuente del organismo a Radio Libre, durante la jornada se realizó un relevamiento integral del inmueble y de sus sectores internos y externos, como parte de las medidas destinadas a determinar las circunstancias del hallazgo.

En una primera etapa, personal de Criminalística recolectó distintos elementos presentes en el lugar, entre ellos pelos, huellas y fragmentos de materiales de construcción. Una vez finalizada esa labor, integrantes de la Unidad Operativa regresaron al edificio para examinar sectores puntuales a partir de los informes elaborados por los peritos. Según la fuente consultada, en uno de esos espacios se detectó una mayor concentración de pelos respecto del resto del inmueble.

También intervino la Unidad de Reconstrucción Virtual, que utilizó un equipo Faro 3D para registrar los espacios interiores y exteriores. La información obtenida será procesada mediante un sistema que permitirá generar una representación tridimensional del edificio y documentar las características del lugar.

Fuente: Radio Libre