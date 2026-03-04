CONTINÚA LA BÚSQUEDA DE ESTEBAN GABRIEL TREJO EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | La Comisaría 13ª de Sierra Grande continúa con la averiguación de paradero de Esteban Gabriel Trejo, quien fue visto por última vez el sábado 28 de febrero alrededor de las 16.

En declaraciones a Radio Libre, el comisario Cristian Castillo informó que la denuncia penal fue formalizada por la madre del joven en la sede policial y que, a partir de ese momento, tomó intervención el Ministerio Público Fiscal.

El comisario indicó: “Estamos trabajando todas las hipótesis posibles. Se están realizando averiguaciones en la zona, en la jurisdicción local y en Playas Doradas, y también se dio intervención a lugares aledaños”, explicó. Por estas horas la comunicación y el pedido de información para dar con el paradero del joven se difunde en todo el territorio provincial.

Durante la jornada del martes se llevaron adelante amplios rastrillajes con personal de la unidad y de la División Canes. También intervino el área de Investigaciones y Criminalística, que realizó la recolección de muestras para facilitar el trabajo de los perros rastreadores. Según confirmó Castillo, las averiguaciones y diligencias continúan y en el transcurso de la jornada se realizarán nuevos rastrillajes y se recibirán declaraciones testimoniales.

Quienes puedan aportar datos deben comunicarse al 101 o al 2920-351748.

Fuente: En este día | Radio Libre