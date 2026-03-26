CONMEMORACIÓN POR EL 24 DE MARZO EN LA PLAZA DOCENTE DE SIERRA GRANDE

Sierra Grande | En el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el Instituto de Formación Docente Continua de Sierra Grande (IFDC SG), junto a la Secretaría de Género, Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades de UnTER Sierra Grande, llevó adelante una jornada de conmemoración el miércoles 25 de marzo en la Plaza Docente, ubicada frente a la Escuela Especial N°11.

La propuesta, organizada en el marco n el 50° aniversario del último golpe cívico-militar, incluyó una intervención colectiva del espacio público bajo el lema “Florecerán pañuelos”. Durante la actividad se habilitó un micrófono abierto para la participación de la comunidad.

Con el transcurso de la jornada y el cambio de actividades, estudiantes realizaron la pintura de pañuelos y tomaron la palabra, al igual que docentes y representantes institucionales. Entre ellos participaron el secretario general de UnTER Sierra Grande, José Luis Burgos, y el supervisor de nivel medio, Gustavo Cifuentes.

Asimismo, se realizó una intervención musical a cargo de Carlos Olmedo, artista plástico, músico y director del IFDC.

La actividad concluyó en las instalaciones del Instituto de Formación Docente Continua, donde se dio cierre a la jornada prevista en el marco de la conmemoración.