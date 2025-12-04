CONMEMORACIÓN DEL 4 DE DICIEMBRE EN HONOR A SANTA BÁRBARA

Sierra Grande | La comunidad de Sierra Grande se prepara para celebrar, este 4 de diciembre, la festividad de Santa Bárbara, Patrona de los Mineros, Bomberos Voluntarios y de todas las personas que trabajan con explosivos o enfrentan el fuego. Históricamente, cuando el yacimiento de hierro se encontraba en actividad, la ceremonia principal se desarrollaba en la bocamina, tradición que marcó profundamente la identidad de la localidad.

Como cada año, la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes organiza una procesión en caravana vehicular por los barrios de Sierra Grande. El recorrido iniciará a las 17:30 desde la Capilla San Francisco Javier y culminará en el templo parroquial, donde se celebrará la Santa Misa a las 19:00. Durante el trayecto se llevará a cabo un minuto de silencio en la Rotonda del Minero en homenaje a los trabajadores fallecidos, y otro en el Cuartel de Bomberos en memoria de los voluntarios que perdieron la vida en servicio.

El diácono permanente Miguel Ángel Lucena extendió la invitación a toda la población para acompañar esta jornada de fe, memoria y unidad comunitaria, destacando el valor simbólico y espiritual que la fecha representa para Sierra Grande.