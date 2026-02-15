CONGRESO DE UNTER RECHAZÓ PROPUESTA PARITARIA Y DEFINIÓ PARO PARA EL 18 DE FEBRERO Y NO INICIO DE CLASES

Sierra Grande | El Congreso de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER), reunido en la ciudad de Cipolletti, resolvió por mayoría rechazar la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial y definió un plan de medidas de fuerza que incluye un paro el 18 de febrero y un paro de 48 horas de no inicio del ciclo lectivo.

En declaraciones a Radio Libre, el secretario general de la seccional Sierra Grande, José Luis Burgos, informó que el congreso comenzó con el análisis de los mandatos de las 18 seccionales, tras las asambleas realizadas en cada localidad.

La última propuesta oficial consistió en el pago de un bono de 250.000 pesos en dos cuotas de 125.000 pesos, a abonarse el 20 de febrero y el 20 de marzo. Además, se presentó una pauta bimestral calculada en un 5,29 por ciento, resultado del promedio entre el índice de inflación nacional del INDEC y el índice medido en Viedma, correspondiente a diciembre y enero.

Burgos señaló que en Sierra Grande la asamblea consideró la propuesta “insuficiente” y resolvió su rechazo. Explicó que uno de los principales cuestionamientos fue el carácter no remunerativo del bono. “Después de febrero esos 250.000 pesos se evaporan y no son considerados al momento del cálculo del 5,29%”, indicó.

El dirigente agregó que desde septiembre los salarios docentes se mantienen sin variaciones estructurales y que la recomposición planteada no impacta de manera permanente en el básico. También precisó que existieron diferencias entre las seccionales y que la definición final se adoptaría tras escuchar la totalidad de los mandatos.

Finalmente, el Congreso resolvió el rechazo de la propuesta paritaria y ratificó un paro para el 18 de febrero con movilización a la Línea Sur. Asimismo, definió un paro de 48 horas de no inicio del ciclo lectivo: el primer día con movilización a Cipolletti y el segundo con acciones locales en cada seccional.

Burgos también expresó preocupación por el cierre de cargos en distintos establecimientos de la provincia, incluyendo casos en Sierra Grande. Señaló que en el nivel inicial se registraron cierres y que existen versiones sobre nuevas reducciones. Indicó que la organización sindical considera que estas medidas afectan a docentes y estudiantes.

En otro tramo de la entrevista, el dirigente recordó que en la última medida de fuerza vinculada al tratamiento de la reforma laboral en el Senado, en Sierra Grande se registró un 96 por ciento de acatamiento.

Con la definición del Congreso, el conflicto salarial docente se mantiene abierto a pocas semanas del inicio previsto del ciclo lectivo.

Fuente: En este día | Radio Libre