CONFLICTO LABORAL EN EL PROYECTO DE SOUTH MINING: INTIMACIÓN POR FALTA DE PAGOS Y POSIBLE CAMBIO DE OPERADOR

Sierra Grande | En el marco del conflicto laboral que involucra a la empresa South Mining, este martes es se desarrolló una audiencia entre representantes de la UOCRA, la Secretaría de Trabajo de la provincia de Río Negro y las empresas vinculadas al proyecto YPF VMOS. El encuentro tuvo como eje central la falta de pago a trabajadores y proveedores, así como la situación de continuidad de las obras civiles para el montaje del campamento.

De acuerdo con fuentes de YPF – VMOS, ya fueron abonadas las certificaciones correspondientes al acuerdo alcanzado para brindar liquidez a la empresa contratista, con el objetivo de que se cancelen las deudas salariales. Los montos adeudados a los trabajadores comprenden la segunda quincena de diciembre, el aguinaldo y, en el caso de los operarios despedidos, la liquidación final. En total, serian 59 los trabajadores afectados por los despidos.

Estos despidos tendrían como fin deslindar responsabilidades para que otras empresas absorban la mano de obra cesante.

Además de los salarios, se registraron incumplimientos en los pagos a proveedores de servicios esenciales, como alimentación y transporte, lo que profundizó el conflicto y motivó la intervención urgente del organismo laboral.

Según trascendió, South Mining abandonaría el proyecto en el corto plazo. En ese escenario, la empresa MILICIC asumiría la continuidad de las tareas y las obras civiles del campamento, mientras que parte del personal sería absorbido por nuevas contratistas. Del total de operarios abocados a la construcción, unos 30 pasarían a MILICIC y otros 20 a la empresa CB&I.

Desde la secretaria de Trabajo de Río Negro, Claudia Zulatto, confirmó a Radio Libre que se intimó formalmente a South Mining, YPF y VMOS para que regularicen los pagos en un plazo de 48 horas. “La Secretaría de Trabajo solamente exige el pago dentro de las 48 horas a los trabajadores. En este caso ya sería la indemnización final, el aguinaldo y el pago de la quincena correspondiente”, explicó.

«Nosotros actuamos sobre un reclamo colectivo presentado por UOCRA y exigimos el cumplimiento de la ley laboral”, agregó.

La funcionaria detalló que la audiencia fue convocada de manera urgente y contó con la participación de representantes de todas las partes, incluidos asesores legales. En caso de incumplimiento, la Secretaría avanzará con el sumario correspondiente.

Fuente: En este día | Radio Libre