CONFLICTO INTERNOBLOQUE SACUDIÓ AL CONSEJO MUNICIPAL DE SIERRA GRANDE

Sierra Grande | En los últimos días, el Consejo Municipal se vio envuelto en un conflicto interno que comenzó con la designación de una secretaria de bloque y derivó en una denuncia ante la justicia. Según declaraciones brindadas a Radio Libre por Carlos Negri, presidente del Concejo, la disputa involucró a concejales del mismo bloque del Partido Justicialista (PJ) y tuvo repercusiones en el tratamiento institucional de la sesión.

Negri explicó que el conflicto se originó cuando se decidió dar de baja a una secretaria legislativa, decisión que contó con la aprobación de la mayoría de los concejales, aunque dos miembros del PJ se opusieron. Posteriormente, el intento de designación de esa misma persona como secretaria de bloque generó discrepancias, ya que, según el presidente, la selección debería hacerse con el acuerdo de los concejales del bloque, y no involucrar a otros bloques ni a concejales externos.

El presidente del Consejo detalló que el procedimiento seguido en la sesión ordinaria, establecida por la Carta Orgánica Municipal, no respetó las normas internas ni la independencia de los poderes del Consejo. Además, señaló que la modificación reciente del reglamento interno por parte de algunos concejales, que permitió la escisión y la creación de un nuevo bloque con su propia denominación y secretaria, introdujo inconsistencias y precedentes preocupantes.

Negri afirmó que siempre intentó resolver las disputas mediante el diálogo y resguardando la institucionalidad, pero que la situación se hizo pública cuando la concejal Liliana Gauna expuso el conflicto y presentó la denuncia correspondiente. El caso fue inicialmente derivado al Juzgado de Paz, que finalmente determinó que la competencia correspondía a la Cámara Laboral.

Finalmente, el presidente subrayó que la situación refleja la necesidad de respetar los procedimientos internos y la Carta Orgánica, y manifestó su disposición a colaborar con la justicia ante cualquier investigación, enfatizando que su objetivo ha sido siempre garantizar la institucionalidad del Concejo Municipal.

Fuente: En este día | Radio Libre