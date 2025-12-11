CONFLICTO EN SOUTH MINING: SE DESTRABÓ EL PAGO DE SALARIOS Y SE ESPERA LA ACREDITACIÓN EN EL TRANSCURSO DE LA MAÑANA

Sierra Grande | La situación salarial de los trabajadores de South Mining, empresa encargada de obras civiles en el futuro campamento en el predio de la terminal del oleoducto VMOS, comenzó a encaminarse tras varias jornadas de tensión. En el transcurso de la mañana de hoy se espera que sea abonada la segunda quincena de noviembre, pago que permanecía pendiente y que había generado preocupación entre los empleados.

Ayer, la delegada local de la Secretaría de Trabajo de Río Negro, Claudia Zulatto, confirmó la realización de una reunión clave entre representantes de South Mining e YPF en Buenos Aires, para analizar el cuadro de situación. Pasado el mediodía, se informó que la negociación había concluido con el compromiso de cancelar la deuda salarial y garantizar también el pago de la primera quincena de diciembre. Según lo acordado, la continuidad de los desembolsos estaría asegurada hasta el 31 de enero.

De acuerdo con lo expuesto en el encuentro, la falta de pago se originó en retrasos en la certificación de avances de obra. South Mining ejecuta trabajos vinculados a cloacas, provisión de agua, plateas para generadores y parte del sistema de iluminación del campamento que se construye para alojar a 200 trabajadores del oleoducto VMOS. Las demoras en la verificación de estos progresos habrían generado un cuello de botella en la cadena de pagos, afectando no solo a los empleados sino también a proveedores de alimentos y servicios de transporte.

La empresa, dedicada a infraestructura y dirigida por Osvaldo De Souza, cuenta actualmente con 86 trabajadores afectados al proyecto: 18 de otras provincias y 71 de Río Negro, cumpliendo el requisito del 80% de contratación local.

Transporte: un conflicto paralelo

La situación del transporte profundizó el malestar. Según se conoció, a la empresa prestadora se le adeudan tres meses de servicio. Aun así, continuó operando hasta que fue la propia South Mining la que solicitó la suspensión del traslado de personal. Tanto el miércoles como el jueves los móviles no circularon, por lo que los trabajadores no pudieron asistir a su lugar de trabajo debido a la orden de la compañía.

Si bien el pago salarial comenzaría a normalizarse en estas horas, el conflicto deja expuestas falencias operativas y administrativas que impactan en el desarrollo de las obras y en toda la cadena de servicios asociada a esta parte del proyecto VMOS.

Por redacción de Pido la Palabra.