CONFLICTO EN EL BLOQUE DEL PJ DE SIERRA GRANDE: TAMBURRINI ACLARÓ LA POSICIÓN DEL PARTIDO

Sierra Grande | En los últimos días, el bloque del Partido Justicialista en el Concejo Municipal de Sierra Grande se ha visto atravesado por un conflicto interno que expuso profundas diferencias entre sus miembros. Las disputas se centraron principalmente en la designación de la Secretaría de Bloque, un cargo cuya definición debería resolverse internamente sin interferencia de sesiones públicas.

Mauro Tamburrini, titular de la unidad básica de Sierra Grande, señaló en diálogo con Radio Libre que “este bloque del PJ no tiene pertenencia al Partido Justicialista y esto, nos guste o no nos guste, es una realidad. Nunca ha tenido ningún tipo de comunicación”. Tamburrini destacó que los concejales Liliana Gauna, presidente del bloque, y Carlos Negri, presidente del Concejo Municipal, “nunca tuvieron participación en el partido, no son afiliados y nunca articularon su llegada a la política con la estructura partidaria”.

En el marco del conflicto, Tamburrini remarcó que “a la hora de dirimir sus cuestiones ni siquiera han recurrido al partido… Me entero, como imagino que ustedes han entrado la mayoría, por redes sociales”. Asimismo, advirtió sobre los riesgos institucionales de ventilar públicamente las diferencias internas: “Si se expone la problemática en público y no se busca una alternativa de solución previa de manera institucional, es un error”.

El enfrentamiento también generó que la concejal Valeria Cayuqueo decidiera abandonar el bloque del Partido Justicialista, en un contexto marcado por “la destrucción de la política” y “el chiquitaje de discusiones internas”, según Tamburrini.

Respecto a la dinámica interna del bloque, el referente local criticó la estrategia de llevar a sesión la resolución sobre la Secretaría de Bloque: “Es absolutamente contrario a los principios de autonomía de los bloques… Es una aberración que pase por una sesión una resolución de designación de un secretario de bloque”. Además, destacó que la conducta de Gauna y Negri refleja “inexperiencia política, malos procederes y falta de comunicación”, lo que impacta negativamente en la institución y en la percepción de la política por parte de los vecinos.

Tamburrini también señaló que, pese a la situación, el Partido Justicialista mantiene su postura de repudio frente a cualquier hecho de violencia y subrayó la importancia de fortalecer la estructura local y garantizar la unidad partidaria: “Los objetivos del PJ son consolidar un equipo de trabajo que pueda cristalizar una oferta electoral amplia, con renovación, energía y capacidad”.

El conflicto interno en el bloque justicialista de Sierra Grande expone la necesidad de resolver las diferencias de manera institucional y reafirma la importancia de la pertenencia y la participación activa en la vida partidaria como base para la política local.

Fuente: En este día | Radio Libre.