CONFIRMAN LA FÓRMULA BURGOS–ÁVILA COMO ÚNICA LISTA PARA LAS ELECCIONES LOCALES DE UNTER

La Junta Electoral informó que hasta el cierre del plazo se presentó solo la lista “Unidad Docente Azul Arancibia Celeste”, encabezada por José Luis Burgos y Gustavo Ávila. La nómina completa se dará a conocer este jueves.

Burgos y Avila, confirmaron la unidad y por ahora, la única lista.
Sierra Grande | Este 27 de agosto, a las 20 horas, finalizó el plazo para la presentación de listas en el marco de las elecciones locales de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER). Según confirmó el presidente de la Junta Electoral, Mauro Tamburrini, la única nómina que reservó color, número y denominación fue la encabezada por los referentes gremiales José Luis Burgos y Gustavo Ávila.

Quiénes son los candidatos

  • José Luis Burgos: actual director del Centro de Educación Técnica N°12 de Sierra Grande, con trayectoria en la representación docente local.

  • Gustavo Ávila: referente regional de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), con activa participación en los espacios de organización sindical.

Ambos sellaron una fórmula de unidad y encabezan la lista “Unidad Docente Azul Arancibia Celeste”, que lleva a Burgos como candidato a secretario general y a Ávila como secretario adjunto.

Lo que viene

La nómina completa que acompañará a Burgos y Ávila aún no fue difundida, ya que se produjeron modificaciones a último momento. Desde la Junta Electoral adelantaron que los nombres restantes se harán públicos este jueves.

Los comicios de la UNTER están programados para el 17 de octubre, en simultáneo con la elección provincial del gremio docente que contará con dos listas en competencia: la oficialista Azul Arancibia Celeste y la opositora Docentes al Frente (DAF) Multicolor.

