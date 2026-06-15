CONFIRMAN CASOS DE VARICELA EN SIERRA GRANDE Y REFUERZAN LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Sierra Grande | La directora del Hospital Dr. Osvaldo Pablo Bianchi de Sierra Grande, María Eugenia Calisaya, confirmó que en la localidad se notificaron cuatro casos de varicela y explicó que los equipos de salud continúan realizando el monitoreo epidemiológico correspondiente para prevenir nuevos contagios.

Durante una entrevista con Radio Libre, la médica indicó que la varicela es una enfermedad infectocontagiosa cuya notificación requiere evaluación clínica, seguimiento de laboratorio y control de contactos cercanos. Precisó que dos de los pacientes ya retomaron sus actividades habituales, mientras que los otros dos se encuentran en proceso de recuperación.

Calisaya señaló que agentes sanitarios y el área de Epidemiología realizan visitas domiciliarias y seguimiento de los contactos directos. Hasta el momento, no se registraron contagios dentro de los grupos familiares vinculados a los casos detectados.

La directora explicó que algunos adolescentes de entre 13 y 14 años pueden no haber recibido la vacuna contra la varicela debido a que nacieron durante el período previo a la incorporación de esa inmunización al Calendario Nacional de Vacunación. En ese sentido, recordó que la vacuna ayuda a disminuir la gravedad de la enfermedad, aunque no elimina completamente la posibilidad de contagio.

Asimismo, señaló que aún existen personas que deciden no vacunarse o no completar los esquemas de inmunización. Por ello, destacó el trabajo de los vacunadores y agentes sanitarios en las escuelas y domicilios para promover la prevención y la actualización de los calendarios de vacunación.

Respecto de los síntomas, explicó que la enfermedad suele comenzar con fiebre alta, dolor de cabeza y posteriormente la aparición de lesiones en la piel acompañadas de picazón. Estas evolucionan durante varios días hasta formar costras, etapa en la que deja de existir riesgo de contagio.

Ante la presencia de síntomas compatibles con varicela, recomendó evitar la asistencia a establecimientos educativos, lugares de trabajo u otros espacios compartidos y realizar una consulta médica para obtener diagnóstico y seguimiento.

«La persona debe permanecer en su domicilio durante el período contagioso», indicó la profesional, al tiempo que recordó que la enfermedad puede afectar tanto a niños como a adultos que no hayan sido vacunados o no hayan desarrollado inmunidad previa.

Prevención y control de contagios

Calisaya insistió en que las principales medidas preventivas continúan siendo el lavado frecuente de manos, la higiene de superficies, la ventilación de los ambientes y la cobertura de boca y nariz al toser o estornudar.

Además, recomendó que quienes presenten fiebre, decaimiento, cefalea o síntomas respiratorios permanezcan en sus hogares para evitar la propagación de enfermedades.

La médica señaló que estas mismas medidas son aplicables al incremento de enfermedades respiratorias que se registra durante la temporada invernal. Según explicó, la circulación de virus respiratorios genera una mayor demanda de consultas tanto en el hospital como en los servicios de salud privados.

En relación con ello, recordó que el uso de barbijo continúa siendo una herramienta útil para las personas que presentan síntomas respiratorios y deben concurrir a centros de salud u otros espacios donde haya contacto con terceros.

Revisión de carnets y consulta médica

La directora del hospital también pidió a las familias revisar los carnets de vacunación de niños y adolescentes para verificar que los esquemas se encuentren completos. En caso de dudas o pérdida de la documentación, indicó que el vacunatorio puede consultar los registros mediante el número de DNI.

Por otra parte, destacó que los casos de varicela son de notificación obligatoria y que existe articulación entre profesionales de la salud pública y privada para garantizar el seguimiento epidemiológico y la implementación de medidas preventivas cuando se detectan nuevos pacientes.

Finalmente, recordó que ante síntomas compatibles con varicela o enfermedades respiratorias es importante realizar la consulta médica correspondiente y respetar los períodos de reposo indicados para reducir el riesgo de contagio en la comunidad.

Fuente: En este día | Radio Libre