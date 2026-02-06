CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIONES ESCOLARES EN NIVEL PRIMARIO: FECHAS, REQUISITOS Y SITUACIÓN DE VACANTES

Sierra Grande | En declaraciones a Radio Libre, la supervisora de Nivel Primario, Rosana Albornoz, informó que los días 23 y 24 de febrero se realizará la confirmación de inscripciones en las escuelas primarias, tanto para estudiantes que continúan su trayectoria escolar como para quienes ingresan a primer grado en el ciclo lectivo 2026.

Albornoz explicó que las familias que ya realizaron la inscripción deben presentarse igualmente para confirmar que no hubo modificaciones en la situación del estudiante, especialmente en lo referido al domicilio. En caso de existir cambios, estos deben ser informados en la institución educativa correspondiente.

Respecto a los traslados entre escuelas, señaló que las familias que necesiten cambiar a sus hijos de institución deben acercarse directamente a la nueva escuela para solicitar la vacante. Indicó que no todas las escuelas cuentan con disponibilidad, ya que varios grados se encuentran completos y, en algunos casos, solo se ofrece lugar en turnos alternativos si la organización institucional lo permite.

En relación con la matrícula, la supervisora aclaró que no se registraron incrementos significativos en la cantidad de estudiantes. La cifra total se mantiene en torno a los 1.150 a 1.170 alumnos, similar a años anteriores. Agregó que, si bien hubo llegada de trabajadores a la localidad, no se produjo un ingreso relevante de nuevas familias con niños en edad escolar. En Playas Doradas, la situación es similar, con consultas aisladas y sin modificaciones sustanciales en la matrícula.

Sobre la documentación requerida, Albornoz detalló que las familias deben concurrir con fotocopia del DNI del estudiante y de los padres o tutores. En el caso de primer grado, se solicita además la presentación de la documentación en un folio. Para los demás grados, no es necesario presentar boletín en papel, ya que el mismo es digital y las escuelas cuentan con los registros de promoción.

La confirmación de inscripciones se realizará en horario escolar, de 8 a 12 y de 13 o 13.30 a 17, aproximadamente. La supervisora advirtió que quienes no concurran en las fechas establecidas pueden encontrarse con que las vacantes ya hayan sido asignadas, dado que los grados se organizan a partir de este proceso.

Asimismo, señaló que la confirmación en tiempo y forma permite a las instituciones evaluar la necesidad de solicitar aperturas de secciones, siempre que existan condiciones edilicias para ello.

Finalmente, Albornoz confirmó que el inicio del ciclo lectivo será el 2 de marzo, y que durante los días previos las escuelas se encuentran en un período de organización institucional y capacitación docente. También recomendó a las familias estar atentas a los avisos que cada escuela difundirá mediante flyers y redes sociales, donde se detallarán los horarios específicos de atención.

Fuente: En este día | Radio Libre