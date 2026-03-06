CONDUCTOR EN GRAVE ESTADO TRAS CHOQUE ENTRE DOS CAMIONES EN LA RUTA 3

Sierra Grande | Un accidente de tránsito entre dos camiones se registró este viernes alrededor de las 13 en la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del kilómetro 1255, en cercanías del acceso norte a Sierra Grande. Como resultado del impacto, uno de los conductores quedó atrapado en la cabina de su vehículo y debió ser rescatado por personal de Bomberos Voluntarios.

El jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Sierra Grande, Javier Quilodrán, informó que el llamado de emergencia se recibió a las 12:50 y que al lugar acudieron 13 bomberos con los móviles 10, 11 y 20.

Según las primeras informaciones, uno de los camiones que circulaba hacia el norte habría sido alcanzado en un costado de su acoplado por un camión Scania de color rojo que se dirigía en sentido contrario. A raíz del impacto, el vehículo que transitaba hacia el norte se despistó, mientras que el Scania sufrió el desprendimiento completo de su cabina.

El conductor del Scania quedó atrapado en el interior del habitáculo y fue liberado por el personal de bomberos mediante tareas de rescate y extracción. Tras ser asistido en el lugar, fue derivado hacia el hospital Dr. Osvaldo P. Bianchi y entregado al servicio de Salud Pública a mitad del traslado.

De acuerdo con Quilodrán, el chofer presentaba lesiones de gravedad al momento de ser rescatado. Al cierre de esta edición, había sido derivado a un centro de salud de mayor complejidad.

Las primeras indicaciones del conductor del camión que circulaba hacia el norte señalan que logró esquivar el impacto frontal, lo que habría evitado una colisión directa.

Fuente: pidolapalabra.com.ar | Radio Libre