CONDENAN A UN HOMBRE A INDEMNIZAR A UN ENFERMERO DE SIERRA GRANDE POR PUBLICACIONES EN FACEBOOK

Un hombre deberá indemnizar a un enfermero de Sierra Grande por daño moral, luego de publicar en Facebook mensajes en los que cuestionó la atención recibida por su hijo durante una guardia hospitalaria e identificó al trabajador por su apellido. La publicación apareció en el grupo «Clasificados Sierra Grande, Compra y Venta» y motivó una demanda por daños y perjuicios.

En los mensajes, el padre afirmó que el personal de enfermería había demorado la atención de su hijo y que les habían comunicado que no podían atenderlos porque estaban descansando. También calificó lo ocurrido como una falta de humanidad e invitó a identificar a los responsables. El enfermero sostuvo que esas expresiones afectaron su honor, su imagen personal y su trayectoria laboral. Antes de iniciar la acción judicial, envió una carta documento para solicitar que se eliminaran las publicaciones y se rectificaran las afirmaciones, pero no obtuvo la respuesta esperada.

Durante el proceso, el trabajador presentó capturas de pantalla y documentación para acreditar que los mensajes permanecieron disponibles durante varios meses. Además, el juzgado recibió un informe de la dirección del hospital, que comunicó que no existían antecedentes de reclamos administrativos ni sanciones disciplinarias relacionados con el episodio. La sentencia aclaró que esa información no demostraba, por sí sola, que la atención hubiera sido adecuada ni que todas las afirmaciones del padre fueran falsas.

En la primera audiencia, el hombre sostuvo que su hijo había recibido una atención inadecuada, manifestó arrepentimiento por las publicaciones y señaló que no tenía recursos económicos para afrontar una reparación. Como no hubo acuerdo, el expediente continuó. En una segunda audiencia, el demandado no se presentó pese a haber sido notificado.

Al resolver, el Juzgado de Paz analizó el contenido de los mensajes, la identificación del enfermero, su difusión en una red social de alcance local y el tiempo durante el cual permanecieron publicados. La resolución reconoció el derecho de los ciudadanos a expresar críticas sobre los servicios públicos de salud, pero señaló que la libertad de expresión también debe compatibilizarse con la protección del honor y la reputación de las personas. Finalmente, condenó al padre a indemnizar al enfermero por el daño moral ocasionado.

Fuente: Comunicación Judicial | Rio Negro