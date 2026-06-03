CONCLUYÓ EL JUICIO POR LA CAUSA TECHO DIGNO Y EL VEREDICTO SE CONOCERÁ EL 10 DE JUNIO

Con los alegatos de clausura realizados este martes en Viedma, concluyó el juicio oral y público por la causa Techo Digno, que tuvo como imputados a los exintendentes de Sierra Grande, Renzo Tamburrini y Nelson Iribarren, junto a exfuncionarios de ambas gestiones municipales. El veredicto será dado a conocer el próximo 10 de junio.

Tras regresar a Sierra Grande en las últimas horas del martes, el intendente Nelson Iribarren confirmó la finalización del proceso judicial y expresó su alivio luego de que la Fiscalía desistiera de la acusación inicial que pesaba sobre él, la exsecretaria de Gobierno Claudia Alvariño y el exsecretario de Obras Públicas Miguel Ángel Mesa.

Durante los alegatos finales, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se declare la responsabilidad penal de tres de las personas imputadas por el hecho vinculado a la sobrecertificación de avances de obra en el marco del programa federal de viviendas Techo Digno. Según la acusación sostenida en el juicio, esas certificaciones permitieron la realización de pagos por trabajos que no habrían sido ejecutados.

La Fiscalía indicó que la investigación se centró en un convenio firmado para la construcción de 40 viviendas y sostuvo que distintas pericias técnicas determinaron diferencias entre el avance real de las obras y los porcentajes consignados en la documentación administrativa utilizada para gestionar desembolsos.

En relación con un segundo hecho investigado, referido a obras de infraestructura y movimientos de suelo contemplados en un acuerdo posterior, el Ministerio Público Fiscal señaló que la prueba producida durante el debate permitió concluir que los trabajos certificados se encontraban ejecutados. En ese contexto, consideró que no existían elementos para sostener una actuación concertada destinada a perjudicar a la administración pública municipal.

Por ese motivo, la Fiscalía desestimó la acusación inicial planteada contra Nelson Iribarren, Claudia Alvariño y Miguel Ángel Mesa. Asimismo, destacó que durante esa gestión municipal se dispuso la revisión de la documentación administrativa, se rescindió el contrato con la empresa interviniente y se promovió la denuncia penal que dio origen a la investigación.

Las defensas de los imputados solicitaron la absolución de sus asistidos y cuestionaron distintos aspectos de la acusación, entre ellos los criterios técnicos utilizados en las pericias y las conclusiones extraídas de los testimonios incorporados durante el debate.

La causa investiga presuntas irregularidades vinculadas a la ejecución y certificación de obras financiadas mediante el programa nacional Techo Digno. Los hechos fueron encuadrados como presunta defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal con uso de documento público falso.

El Tribunal dará a conocer su decisión el próximo 10 de junio.

Fuente: Ministerio Público Fiscal de Río Negro.