CONCEJO MUNICIPAL DE SIERRA GRANDE RATIFICÓ EL PARQUE INDUSTRIAL NORTE Y POSTERGÓ LA CREACIÓN DEL SUR

Sierra Grande | En la última sesión del Concejo Municipal de Sierra Grande se trató el proyecto de ordenanza enviado por el Poder Ejecutivo que buscaba crear el Parque Industrial Sur y ratificar el Parque Industrial Norte, en el marco de la adhesión a la ley provincial de creación de parques industriales.

El presidente del cuerpo, Carlos Negri, explicó que finalmente solo se ratificó el Parque Norte, garantizando así su registro provincial. En cuanto al Parque Sur, su creación seguirá en análisis, dado que el proyecto requiere mayores definiciones técnicas y legales.

“La aprobación fue unánime, todos los concejales coincidieron en que Sierra Grande no podía quedar fuera del registro provincial de parques industriales”, señaló Negri en diálogo con Radio Libre.

Un llamado al diálogo dentro y fuera del Concejo

Más allá del resultado legislativo, Negri hizo hincapié en el clima político de la sesión. Reconoció “rispideces” tanto entre bloques como con el Ejecutivo municipal y pidió bajar la tensión:

“Los espacios del Concejo deben ser para el debate, pero con responsabilidad. Hay que dejar de lado los egoísmos personales y fortalecer el diálogo. No podemos permitir que las diferencias retrasen proyectos que son claves para el desarrollo de la comunidad”, expresó.

El titular del Concejo admitió que en la sesión se dieron momentos de “catarsis política”, pero confió en que ese desahogo sirva para recomponer vínculos y agilizar la labor parlamentaria.

Lo que viene

El tratamiento del Parque Industrial Sur continuará en futuras sesiones, con la posibilidad de que el proyecto se divida en etapas para facilitar su análisis. Mientras tanto, la ratificación del Parque Norte asegura que Sierra Grande cuente con un polo industrial formalmente incorporado a la normativa provincial.

Fuente: Radio Libre | En este día.