CONCEJO MUNICIPAL ANALIZA RECLAMOS DE REMISEROS Y AVANZA EN LA CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE JUICIO POLÍTICO

Sierra Grande | El presidente del Concejo Municipal, Carlos Negri, se refirió a los reclamos presentados por remiseros de la localidad y a la situación del transporte de pasajeros, en el marco de un escenario que incluye la prestación de servicios sin regulación formal.

Negri indicó que la semana pasada mantuvo un primer encuentro con representantes del sector, tras la presentación de una nota “extensa” en la que se detallan diversas problemáticas vinculadas a la actividad. “En primera instancia es escucharlos, en segundo es acercar partes, poder encontrar la mejor manera de regular esta situación”, señaló.

El titular del cuerpo legislativo remarcó que existen ordenanzas vigentes que regulan el transporte público desde hace aproximadamente dos décadas, y sostuvo que el objetivo es avanzar hacia una actualización normativa. En ese sentido, planteó la necesidad de “regularlo con una ordenanza un poco más actualizada” y convocar a todas las empresas para abordar la situación de manera integral.

En relación con la aparición de servicios informales de transporte, Negri afirmó que no existe registro formal de plataformas como Uber en la localidad, aunque reconoció la presencia de modalidades no reguladas. “No ha llegado nada hasta el día de hoy, no hay nada por lo menos acá en el Concejo”, indicó.

Asimismo, advirtió sobre los riesgos asociados a este tipo de servicios, en particular en materia de seguridad y cobertura, y consideró necesario fortalecer los controles. “La exigencia tiene que ser para todos iguales”, expresó, al tiempo que planteó la necesidad de relevar la cantidad de vehículos, choferes y condiciones de funcionamiento de las remiserías habilitadas.

Negri también señaló que el municipio deberá intervenir para normalizar la actividad, tanto en el sector formal como en el informal, con el objetivo de establecer reglas claras y garantizar condiciones equitativas de prestación del servicio.

Por otra parte, el presidente del Concejo confirmó que en la próxima sesión se avanzará en la conformación de la Comisión de Juicio Político, prevista en una ordenanza vigente desde 2007. Según explicó, se trata de un mecanismo que debe constituirse al inicio del período legislativo mediante el sorteo de concejales en salas acusatorias.

“Es una herramienta que data del 2007 y se va a implementar seguramente ahora”, afirmó Negri, quien consideró que su puesta en funcionamiento responde a criterios de transparencia institucional y cumplimiento normativo.

Fuente: En este día | Radio Libre