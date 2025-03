CONCEJALAS SERRANAS PLANTEAN INQUIETUDES ANTES DEL INICIO DE SESIONES EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIERRA GRANDE

Sierra Grande | A pocas horas de la apertura del período de sesiones ordinarias del Concejo Municipal de Sierra Grande, la concejal Judith Campero, del bloque Renacer, junto a sus pares Nadia Arbaizar, del partido Cambia Sierra, Valeria Cayuqueo y Liliana Gauna, del Partido Justicialista, expresaron su preocupación por diversas situaciones que consideran irregulares y omisiones en la labor legislativa.

Entre los principales reclamos, se destaca la falta de convocatoria a la Comisión de Labor Parlamentaria, tal como lo establece el artículo 50 del Reglamento Interno (Ordenanza municipal 1628/23). «Nosotros tenemos un reglamento interno, hay ordenanzas que se tienen que cumplir y la Comisión de Labor Parlamentaria debe realizarse antes del inicio de la sesión ordinaria. Esto no ocurrió», manifestó Judith Campero, quien calificó la situación como una «irregularidad».

Otro de los puntos señalados es la falta de respuestas formales a solicitudes presentadas con anterioridad. La concejal Liliana Gauna había solicitado la designación de un secretario de bloque, petición que aún no ha sido atendida. De igual manera, la concejal Valeria Cayuqueo se encuentra a la espera de la resolución para constituirse como bloque independiente y la correspondiente designación de personal administrativo. «Son temas que quedaron pendientes desde el año pasado y que debieron resolverse antes del inicio de este nuevo período legislativo», sostuvo Campero.

Las condiciones edilicias del recinto legislativo también fueron motivo de preocupación. Según denunciaron las concejalas, el edificio presenta cielorrasos en mal estado, con desprendimientos frecuentes, matafuegos vencidos, escaleras sin cinta antideslizante y una instalación eléctrica precaria. «Desde el primer día que ingresé, en diciembre de 2023, advertí que los cielorrasos estaban flojos y podían caer en cualquier momento. A pesar de los pedidos de reparación, la situación no ha cambiado», aseguró Campero. Además, indicó que una secretaria de bloque sufrió recientemente una caída en la escalera del edificio, lo que evidencia la falta de medidas de seguridad.

Otra preocupación planteada fue la falta de oficinas para algunas concejalas, lo que las obliga a compartir espacios o trasladar constantemente su material de trabajo. En relación con esto, Campero señaló que la concejal Liliana Gauna no cuenta con un espacio propio, a pesar de ser presidenta de un bloque, mientras que el presidente del Concejo Municipal sí dispone de una oficina. «Esto refleja la falta de voluntad política para garantizar condiciones dignas de trabajo a todos los concejales», afirmó.

A todo esto se suma el cuestionamiento sobre la organización de la sesión inaugural. Según denunció Campero, el bloque opositor se enteró de la fecha, el horario y el lugar de la sesión a través de los medios de comunicación, sin haber participado en la decisión. «La sesión del 1 de marzo debe ser decidida en la Comisión de Labor Parlamentaria. Sin embargo, nos enteramos por la radio, lo que demuestra una falta de respeto institucional», sostuvo.

Pese a las irregularidades denunciadas, Campero confirmó que asistirán a la sesión inaugural: «Podríamos no presentarnos y no dar quórum, pero no lo vamos a hacer. Es un derecho y una obligación estar presentes, y no queremos perjudicar a la comunidad con una demora en el inicio del período legislativo».

Las concejalas reiteraron su compromiso con la transparencia y la institucionalidad, y piden que se respeten las normativas vigentes para garantizar el correcto funcionamiento del Concejo Municipal de Sierra Grande.

Fuente: Radio Libre | Bloque Renacer